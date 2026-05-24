Emma Răducanu, OUT din primul tur la Roland Garros

Daniel Işvanca Publicat: 24 mai 2026, 20:39

Emma Răducanu / Getty Images

Emma Răducanu a fost eliminată încă din primul tur la Roland Garros. Jucătoarea din Marea Britanie a pierdut în două seturi confruntarea cu Solana Sierra.

Locul 64 mondial s-a impus în fața campioanei din 2021 de la US Open, care continuă să dezamăgească de la revenirea în circuitul WTA.

Emma Răducanu, eliminată de Solana Sierra

Emma Răducanu a fost eliminată încă din runda inaugurală a turneului Roland Garros. Ocupanta locului 37 WTA a fost învinsă de argentinianca Solana Sierra (64 WTA).

Britanica a cedat această dispută în două seturi, scor 6-0, 7-6(4), la capătul unui meci ce a durat o oră și 46 de minute. Cea mai bună performanță a Emmei Răducanu la Roland Garros este o calificare în turul al doilea, în 2022 și 2025.

