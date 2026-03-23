„Este cea mai frumoasă limbă… să înjuri” Trucul genial prin care scapă de pedepsele arbitrilor

Unii jucători de tenis îşi descarcă nervii pe rachetă pentru a-şi elibera frustrarea, iar alţii preferă să urle şi înjură.

Sabalenka înjură… în portugheză

Acesta este, în special, cazul lui Arinei Sabalenka. Departe de a fi cea mai discretă jucătoare de pe teren, numărul unu mondial nu ezită să scoată câteva înjurături ţipând din toată inima, cel mai adesea… în portugheză. Şi asta fără să fie sancţionată de arbitri.

„Este cea mai frumoasă limbă pentru a înjura. Îmi place la nebunie. Şi acum îmi iese în mod natural din gură. Arbitrii nu acordă atenţie când spun lucruri la întâmplare în portugheză şi nu primesc niciun avertisment”, a explicat jucătoarea din Belarus în cadrul conferinţei de presă de la turneul WTA 1000 de la Miami, turneu la care este deţinătoarea titlului.

„Acum ştiu, aşa că va trebui să găsesc alte trucuri”, a glumit ea apoi.

Logodită cu omul de afaceri brazilian Georgios Frangulis, cel care e director general al mărcii Oakberry şi coproprietar al clubului Le Mans, câştigătoarea a patru titluri de Grand Slam a mărturisit că învaţă portugheza prin intermediul aplicaţiei Duolingo „de 199 de zile”. „Fac tot ce pot, dar de îndată ce îmi închid telefonul, nu mai ştiu nimic”, a asigurat ea zâmbind.