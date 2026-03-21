Gabriela Ruse, eliminată în turul doi la WTA Miami! Românca, învinsă clar de campioana din 2025 de la Australian Open

Daniel Işvanca Publicat: 21 martie 2026, 21:16

Gabriela Ruse, eliminată în turul doi la WTA Miami! Românca, învinsă clar de campioana din 2025 de la Australian Open

Gabriela Ruse și-a încheiat parcursul de anul acesta de la WTA Miami, după ce a fost învinsă clar în turul al doilea de una dintre favoritele la câștigarea turneului.

Sportiva clasată pe locul 73 în ierarhia mondială a fost surclasată în mod evident de Madison Keys (18 WTA), campioana din 2025 de la Australian Open.

Gabriela Ruse, învinsă clar de Madison Keys

Gabriela Ruse s-a oprit sâmbătă în turul al doilea la WTA Miami, după ce a fost învinsă clar de campioana din 2025 de la Australian Open, Madison Keys (18 WTA).

Românca a fost surclasată de sportiva din Statele Unite ale Americii, care s-a impus în două seturi, scor 6-0, 6-3, la capătul unui meci ce a durat doar 65 de minute.

Pentru parcursul de la WTA Miami, Gabriela Ruse s-a ales cu un cec în valoare de $36,110.

