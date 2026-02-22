Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Carlos Alcaraz a câştigat turneul de la Doha. Al 26-lea titlu al carierei - Antena Sport

Home | Tenis | Carlos Alcaraz a câştigat turneul de la Doha. Al 26-lea titlu al carierei

Carlos Alcaraz a câştigat turneul de la Doha. Al 26-lea titlu al carierei

Dan Roșu Publicat: 22 februarie 2026, 8:34 / Actualizat: 22 februarie 2026, 9:35

Comentarii
Carlos Alcaraz a câştigat turneul de la Doha. Al 26-lea titlu al carierei

Carlos Alcaraz e campion la Doha - Profimedia Images

Carlos Alcaraz, liderul mondial, a câştigat turneul ATP 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 2.833.335 de dolari, învingându-l clar, sâmbătă în finală, cu 6-2, 6-1, pe francezul Arthur Fils, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alcaraz a obţinut astfel primul său titlu în capitala Qatarului după o finală care a durat doar 50 de minute la Complexul internaţional de tenis şi squash Khalifa, trecându-şi în cont al 26-lea titlu din carieră şi al doilea din acest an după Australian Open. Alcaraz a obţinut cu această ocazie a 12-a victorie în tot atâtea meciuri în acest sezon.

Carlos Alcaraz a câştigat turneul de la Doha

La rândul său, nr.1 francez Arthur Fils (21 ani), aflat pe locul 40 mondial, a disputat al treilea său turneu după o accidentare suferită.

“Ştiam ce vreau să fac. Mi-am făcut treaba”, a spus Alcaraz după meci. Spaniolul în vârstă de 22 de ani nu mai câştigase niciodată turneul de la Doha, unde a fost eliminat în sferturile de finală anul trecut.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Mircea Lucescu România la World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Domeniile în care absolvenţii români îşi găsesc cel mai uşor un loc de muncă
Observator
Domeniile în care absolvenţii români îşi găsesc cel mai uşor un loc de muncă
Cristi Balaj, contre cu Robert Niţă după faza fierbinte judecată de VAR în Rapid – Dinamo 2-1: „Acum ai încredere în mine?! A greşit de două ori” / „Nu poate să îşi ia picioarele în buzunar”
Fanatik.ro
Cristi Balaj, contre cu Robert Niţă după faza fierbinte judecată de VAR în Rapid – Dinamo 2-1: „Acum ai încredere în mine?! A greşit de două ori” / „Nu poate să îşi ia picioarele în buzunar”
11:43
Danny Armstrong, făcut praf de o legendă a lui Dinamo: “Pe vremea mea era o vorbă”
11:08
Interziși pe stadion între 6 luni și un an! Primele măsuri după Rapid – Dinamo
10:47
Bernadette Szocs, victorie şi calificare în 16-imi la Singapore Smash 2026
10:35
Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS
10:19
EXCLUSIVCristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four
9:31
Rondale Moore a fost găsit mort în Indiana. Avea doar 25 de ani
Vezi toate știrile
1 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 2 Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor 3 Jucătorul care e OUT de la FCSB pentru meciul cu Metaloglobus. Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu ne putem opune” 4 FotoUn fost jucător de la FCSB, relaţie cu o ispită de la Insula Iubirii 5 Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit 6 Dennis Man, aproape să scrie istorie la PSV. Borna impresionantă pe care o poate atinge românul
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă
Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama”Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama”