Carlos Alcaraz a câştigat turneul de la Doha. Al 26-lea titlu al carierei - Antena Sport

Carlos Alcaraz, liderul mondial, a câştigat turneul ATP 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 2.833.335 de dolari, învingându-l clar, sâmbătă în finală, cu 6-2, 6-1, pe francezul Arthur Fils, informează EFE.
Alcaraz a obţinut astfel primul său titlu în capitala Qatarului după o finală care a durat doar 50 de minute la Complexul internaţional de tenis şi squash Khalifa, trecându-şi în cont al 26-lea titlu din carieră şi al doilea din acest an după Australian Open. Alcaraz a obţinut cu această ocazie a 12-a victorie în tot atâtea meciuri în acest sezon.
Carlos Alcaraz a câştigat turneul de la Doha
La rândul său, nr.1 francez Arthur Fils (21 ani), aflat pe locul 40 mondial, a disputat al treilea său turneu după o accidentare suferită.
“Ştiam ce vreau să fac. Mi-am făcut treaba”, a spus Alcaraz după meci. Spaniolul în vârstă de 22 de ani nu mai câştigase niciodată turneul de la Doha, unde a fost eliminat în sferturile de finală anul trecut.
- Venus Williams continuă să joace la nivel înalt și la 45 de ani! A primit un wildcard la un turneu important
- Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, eliminate în semifinalele probei de dublu la Dubai
- Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Dubai. Înfrângere în două seturi cu o adversară cu 15 ani mai tânără
- Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimi la Dubai
- Sorana Cîrstea a scăpat de un duel “de foc” la Dubai. Românca, față în față cu o speranță a tenisului în optimi