Ion Ţiriac a spus cine e jucătorul actual ce îl poate depăşi pe Federer: “Cu uşurinţă”! Care e singura condiţie

Miliardarul Ion Ţiriac (86 de ani) e de părere că liderul mondial Jannik Sinner (24 de ani) poate doborî recordul de trofee ale lui Roger Federer la Wimbledon. Elveţianul a câştigat de 8 ori Grand Slam-ul londonez. Totodată, Ţiriac consideră că Sinner îl va putea depăşi cu uşurinţă pe Federer la numărul total de Grand Slam-uri cucerite. Elveţianul a câştigat 20 de trofee de Grand Slam, fiind pe locul 3 în istorie, după Novak Djokovic, care are 24 de Grand Slam-uri şi Rafael Nadal, cu 22.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sinner a cucerit, până acum, 4 titluri de Grand Slam, două la Australian Open (2024, 2025) şi unul la Wimbledon (2025) şi US Open (2024). Ţiriac consideră că Sinner ar putea realiza şi Marele Şlem, să cucerească toate cele 4 turnee de Grand Slam în acelaşi an. Rod Laver a reuşit acest lucru, în două rânduri, în 1962 şi 1969.

Ion Ţiriac crede că Jannik Sinner îl poate depăşi pe Roger Federer: “Are nevoie doar de cineva care să-l ajute cu calendarul”

„Economic, valorează (n.r: Jannik Sinner) măcar 100 de milioane de euro pe an, mai mult de dublu față de un fotbalist.

Cred că are posibilitatea de a face Grand Slamul (n.r: Marele Şlem, cucerirea tuturor celor 4 turnee de Grand Slam dintr-un an calendaristic). Ultimul care l-a reușit a fost Rod Laver acum 50 de ani, dar e momentul să-l facă cineva din nou. Sper să fie Jannik. Poate trece de 20 de titluri de Grand Slam, cu ușurință. Are nevoie doar de cineva care să-l ajute cu calendarul.

Ce turneu major poate câștiga de multe ori? După părerea mea, Wimbledon-ul. Poate ținti să bată recordul lui Roger Federer de opt titluri. Poate câștiga din nou pe zgură după Monte Carlo, nu este o coincidență că a fost foarte aproape să se impună anul trecut la Paris. Sper ca la Roland Garros să vedem din nou o finală între Sinner și Alcaraz. Ambii o merită”, a declarat Ion Ţiriac în emisiunea La Politica nel Pallone.