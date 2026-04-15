Ion Ţiriac a spus cine e jucătorul actual ce îl poate depăşi pe Federer: “Cu uşurinţă”! Care e singura condiţie

Bogdan Stănescu Publicat: 15 aprilie 2026, 16:46

Ion Ţiriac a spus cine e jucătorul actual ce îl poate depăşi pe Federer: Cu uşurinţă! Care e singura condiţie

Ion Ţiriac, la Jocurile Olimpice de la Paris / Profimedia Images

Miliardarul Ion Ţiriac (86 de ani) e de părere că liderul mondial Jannik Sinner (24 de ani) poate doborî recordul de trofee ale lui Roger Federer la Wimbledon. Elveţianul a câştigat de 8 ori Grand Slam-ul londonez. Totodată, Ţiriac consideră că Sinner îl va putea depăşi cu uşurinţă pe Federer la numărul total de Grand Slam-uri cucerite. Elveţianul a câştigat 20 de trofee de Grand Slam, fiind pe locul 3 în istorie, după Novak Djokovic, care are 24 de Grand Slam-uri şi Rafael Nadal, cu 22.

Sinner a cucerit, până acum, 4 titluri de Grand Slam, două la Australian Open (2024, 2025) şi unul la Wimbledon (2025) şi US Open (2024). Ţiriac consideră că Sinner ar putea realiza şi Marele Şlem, să cucerească toate cele 4 turnee de Grand Slam în acelaşi an. Rod Laver a reuşit acest lucru, în două rânduri, în 1962 şi 1969.

Ion Ţiriac crede că Jannik Sinner îl poate depăşi pe Roger Federer: “Are nevoie doar de cineva care să-l ajute cu calendarul”

Economic, valorează (n.r: Jannik Sinner) măcar 100 de milioane de euro pe an, mai mult de dublu față de un fotbalist.

Cred că are posibilitatea de a face Grand Slamul (n.r: Marele Şlem, cucerirea tuturor celor 4 turnee de Grand Slam dintr-un an calendaristic). Ultimul care l-a reușit a fost Rod Laver acum 50 de ani, dar e momentul să-l facă cineva din nou. Sper să fie Jannik. Poate trece de 20 de titluri de Grand Slam, cu ușurință. Are nevoie doar de cineva care să-l ajute cu calendarul.

Ce turneu major poate câștiga de multe ori? După părerea mea, Wimbledon-ul. Poate ținti să bată recordul lui Roger Federer de opt titluri. Poate câștiga din nou pe zgură după Monte Carlo, nu este o coincidență că a fost foarte aproape să se impună anul trecut la Paris. Sper ca la Roland Garros să vedem din nou o finală între Sinner și Alcaraz. Ambii o merită”, a declarat Ion Ţiriac în emisiunea La Politica nel Pallone.

Sinner a obţinut până acum, din premii, peste 62 de milioane de dolari. Ocupă locul 6 în ierarhia all time a câştigurilor din tenis. În această ierarhie e lider Novak Djokovic (38 de ani), cu peste 193 de milioane de dolari câştigaţi din premii.

 

Ţara care opreşte curentul 2 ore pe zi pentru a "preveni o creștere puternică a preţurilor"Ţara care opreşte curentul 2 ore pe zi pentru a "preveni o creștere puternică a preţurilor"
Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Boala de care mulţi români ar putea suferi fără să ştie. Apare fără simptome evidente
Observator
Boala de care mulţi români ar putea suferi fără să ştie. Apare fără simptome evidente
RădoiMania: suporterii FCSB nu concep să-l mai vadă pe Mirel plecând. Povestea fanului care și-a tatuat chipul antrenorului. Exclusiv
Fanatik.ro
RădoiMania: suporterii FCSB nu concep să-l mai vadă pe Mirel plecând. Povestea fanului care și-a tatuat chipul antrenorului. Exclusiv
19:49

CSM Bucureşti a dat o nouă lovitură pe piaţa transferurilor: “Una dintre cele mai valoroase”
19:34

FCSB şi Dinamo au primit o veste proastă de la Primăria Capitalei legată de Arena Naţională!
19:22

Au luat-o razna din cauza Mondialului. Care e locul unde prețul cazării a crescut cu 858%
19:21

Carlos Alcaraz se retrage de la Barcelona: “E ciudat și dificil”. Locul 1 mondial rămâne la Jannik Sinner
19:07

Jucătorul care a făcut “tripla” cu FCSB în 2015 se retrage din fotbal! Cariera interesantă pe care o va urma
18:56

Dănuț Lupu a găsit înlocuitorul ideal pentru Costel Gâlcă la Rapid: „I-aș da șansa să pregătească echipa”
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 3 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 4 A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs 5 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 6 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”