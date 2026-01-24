Jannik Sinner, calificare la pas în optimile Australian Open. Peste cine va da în următorul tur - Antena Sport

Jannik Sinner a obținut o calificare la pas în optimile Australian Open, după ce a trecut sâmbătă dimineață de americanul Eliot Spizzirri, ocupantul locului 85 mondial.
Campionul din ultimii doi ani se află într-o formă foarte bună la Melbourne și este gata de duelul din faza optimilor, acolo unde va da peste un conațional.
Jannik Sinner, în formă maximă la Australian Open
Jannik Sinner are de gând să își apere și în acest an titlul la Australian Open, după ce s-a calificat fără mari emoții în optimile turneului de la Melbourne.
Italianul clasat pe locul 2 ATP l-a învins în patru seturi pe Eliot Spizzirri, scor 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, la capătul unui meci ce a durat trei ore și 42 de minute.
Disputa nu a fost însă una ușoară, pentru că italianul a cerut de mai multe ori intervenția medicilor, având probleme serioase. Se zvonește că acesta ar fi vrut chiar să se retragă.
În următorul act al competiției, Sinner va da peste conaționalul Luciano Darderi, ocupantul locului 25 mondial. Acesta a trecut în turul al treilea de Karen Khachanov.
- Jannik Sinner a povestit clipele de coșmar prin care a trecut în meciul cu Spizzirri de la Australian Open
- Gafă uluitoare la Australian Open. A crezut că a câștigat meciul la 7-1 în tie-break, dar a ajuns să piardă
- Daniil Medvedev, noul campion de la Brisbane! Rusul a cucerit al 22-lea titlu al carierei
- Veste importantă pentru jucătorii de top! Anunţul făcut de ATP
- Emoţii pentru Novak Djokovic înainte de Australian Open 2026! Sârbul s-a retras de la Adelaide