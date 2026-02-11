Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Novak Djokovic s-a retras de la Doha, din cauza oboselii. Următorul turneu la care este așteptat Nole - Antena Sport

Home | Tenis | ATP | Novak Djokovic s-a retras de la Doha, din cauza oboselii. Următorul turneu la care este așteptat Nole

Novak Djokovic s-a retras de la Doha, din cauza oboselii. Următorul turneu la care este așteptat Nole

Viviana Moraru Publicat: 11 februarie 2026, 17:25

Comentarii
Novak Djokovic s-a retras de la Doha, din cauza oboselii. Următorul turneu la care este așteptat Nole

Novak Djokovic/ Profimedia

Recentul finalist al turneului Australian Open, Novak Djokovic, a declarat forfait pentru turneul ATP 500 de la Doha (16-21 februarie) din cauza “oboselii semnificative”, au anunţat miercuri organizatorii turneului pe Instagram. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Numărul 3 mondial urma să joace primul său turneu în Qatar după finala de la Melbourne, unde liderul mondial, Carlos Alcaraz, l-a privat pe 1 februarie de un al 25-lea titlu record în turneele de Mare Şlem. 

Novak Djokovic s-a retras de la Doha

În absenţa sârbului, care la 38 de ani se concentrează aproape exclusiv pe turneele ATP Masters 1.000 şi de Grand Slam, principalele vedete de la Doha vor fi Alcaraz şi Jannik Sinner, locul 2 mondial, ambii jucând la primul lor turneu după Australian Open. 

Djokovic ar urma să revină în circuitul ATP la turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (4-15 martie). 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Observator
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate fi tăiată în două și să nu apară”
Fanatik.ro
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate fi tăiată în două și să nu apară”
17:21
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 februarie
17:11
FIFA, gata să înceapă o anchetă în Portugalia! Sporting Lisabona lansează acuzații grave după jocul cu Porto
17:05
Ce atacant a ratat Gigi Becali. Jucătorul care a fost la un pas să semneze cu FCSB
16:49
Real Madrid și UEFA, acord total pentru „binele fotbalului european”. La ce demers au renunțat „los blancos”
16:36
Ce au scris Istvan Kovacs și observatorul în raport, înainte ca Ștefan Baiaram să fie suspendat: „Asta i-au strigat”
16:31
Amendă uriașă pentru Rapid, după derby-ul cu Petrolul din Giulești! Veste cumplită pentru Dan Șucu
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 2 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 3 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 4 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 5 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 6 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt