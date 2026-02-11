Novak Djokovic s-a retras de la Doha, din cauza oboselii. Următorul turneu la care este așteptat Nole - Antena Sport

Recentul finalist al turneului Australian Open, Novak Djokovic, a declarat forfait pentru turneul ATP 500 de la Doha (16-21 februarie) din cauza “oboselii semnificative”, au anunţat miercuri organizatorii turneului pe Instagram.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Numărul 3 mondial urma să joace primul său turneu în Qatar după finala de la Melbourne, unde liderul mondial, Carlos Alcaraz, l-a privat pe 1 februarie de un al 25-lea titlu record în turneele de Mare Şlem.

Novak Djokovic s-a retras de la Doha

În absenţa sârbului, care la 38 de ani se concentrează aproape exclusiv pe turneele ATP Masters 1.000 şi de Grand Slam, principalele vedete de la Doha vor fi Alcaraz şi Jannik Sinner, locul 2 mondial, ambii jucând la primul lor turneu după Australian Open.

Djokovic ar urma să revină în circuitul ATP la turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (4-15 martie).