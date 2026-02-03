Ilie Năstase, mesaj tranșant despre viitorul lui Carlos Alcaraz, după succesul de la AO: „Asta e în capul lui?” - Antena Sport

Închide meniul
AS.ro Home

Ilie Năstase, mesaj tranșant despre viitorul lui Carlos Alcaraz, după succesul de la AO: „Asta e în capul lui?"

Home | Tenis | ATP | Ilie Năstase, mesaj tranșant despre viitorul lui Carlos Alcaraz, după succesul de la AO: „Asta e în capul lui?"

Ilie Năstase, mesaj tranșant despre viitorul lui Carlos Alcaraz, după succesul de la AO: „Asta e în capul lui?”

Viviana Moraru Publicat: 3 februarie 2026, 17:45

Comentarii
Ilie Năstase, mesaj tranșant despre viitorul lui Carlos Alcaraz, după succesul de la AO: Asta e în capul lui?”

Ilie Năstase / Hepta

Ilie Năstase a oferit declarații despre Carlos Alcaraz, după succesul ibericului de 22 de ani de la Australian Open 2026. Fostul lider ATP, ajuns la vârsta de 79 de ani, s-a declarat convins de faptul că spaniolul nu-i urmărește recordurile lui Novak Djokovic, cel pe care l-a învins în patru seturi în finala de la Melbourne. 

„Nasty” a transmis că în mintea lui Alcaraz nu sunt cele 24 de trofee cucerite de Nole în turneele de Grand Slam, el fiind concentrat doar pe cariera lui. 

Ilie Năstase, reacție fermă despre Carlos Alcaraz 

Ilie Năstase a remarcat și faptul că Alcaraz a cucerit deja șapte titluri de Grand Slam, până la vârsta de 22 de ani. Fostul sportiv român a subliniat însă faptul că ibericul nu trebuie comparat cu Rafael Nadal sau cu Novak Djokovic, el numindu-l pe sârb ca fiind „cel mai bun”.  

Nu e prima oară când Alcaraz reușește așa ceva, a mai făcut-o și în anii precedenți, nu? E tânăr, să aibă deja șapte trofee de Mare Șlem e ceva… Să nu uităm că mai e și Sinner acolo. 

Nu trebuie să facem comparații! Au fost campionii de dinainte, cei de acum 50 de ani, apoi au venit alții, probabil că peste 10-15 ani vor fi alți campioni. Așa că nu trebuie făcute comparații. Nici cu Nadal, nici cu Djokovic, cu nimeni. N-are niciun rost să facem comparația asta. După mine, Djokovic e cel mai titrat jucător din lume și trebuie să fie considerat cel mai bun, deocamdată. 

[Poate fi depășit de Alcaraz?] Nu știu… Normal că, la cum arată, poate că o să-l depășească. Dar nu cred că asta e în capul lui, să-l depășească pe Djokovic. El trebuie să-și vadă de treaba lui și apoi o să vedem la câte o să ajungă”, a declarat Ilie Năstase, conform gsp.ro, despre Carlos Alcaraz. 

