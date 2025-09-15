Jaqueline Cristian e românca numărul 1 în clasamentul WTA. Sorana Cîrstea se menţine pe locul 66 - Antena Sport

Închide meniul
Jaqueline Cristian e românca numărul 1 în clasamentul WTA. Sorana Cîrstea se menţine pe locul 66

Home | Tenis | Jaqueline Cristian e românca numărul 1 în clasamentul WTA. Sorana Cîrstea se menţine pe locul 66

Jaqueline Cristian e românca numărul 1 în clasamentul WTA. Sorana Cîrstea se menţine pe locul 66

Publicat: 15 septembrie 2025, 8:56

Jaqueline Cristian e românca numărul 1 în clasamentul WTA. Sorana Cîrstea se menţine pe locul 66

Jaqueline Cristian, în timpul unui meci de la US Open - Profimedia Images

Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 41, după o urcare de două poziţii, cu 1.281 puncte.

Sorana Cîrstea se menţine pe 66, cu 998 puncte. În Top 100 se află şi Gabriela Ruse, care a urcat un loc şi este pe 95, cu 779 puncte.

Irina Begu a coborât 6 locuri şi este pe 115, cu 679 puncte. Şi Anca Todoni a coborât şase locuri şi este pe 120, cu 660 puncte. Miriam Bulgaru a ieşit din Top 200, duop ce a coborât 64 de locuri şi este pe 232, cu 297 puncte.

Aryna Sabalenka e numărul 1 WTA

Aryna Sabalenka din Belarus este în continuare lider, cu 11.225 puncte, iar poloneza Iga Swiatek este pe 2, cu 7.933 puncte.

Coco Gauff (SUA) ocupă locul 3, cu 7.874 puncte.

Top 5 este completat de americanca Amanda Anisimova, cu 5.159 puncte şi rusoaica Mirra Andreeva (4.793 puncte).

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 56, în menţinere, cu 1.504 puncte.

