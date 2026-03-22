Jaqueline Cristian, în optimi la WTA Miami! Românca, succes uriaș după un meci de aproape trei ore

România va avea două reprezentante în optimile turneului WTA de la Miami, după ce Jaqueline Cristian s-a calificat și ea mai departe, după un meci nebun în turul al treilea.
Sportiva clasată pe locul 36 în ierarhia mondială a trecut în trei seturi de Ekaterina Alexandrova (11 WTA), la capătul unui duel de peste două ore și jumătate.
Jaqueline Cristian, victorioasă cu Ekaterina Alexandrova
Jaqueline Cristian a reușit duminică o victorie senzațională la turneul WTA de la Miami, reușind să o elimine din drumul spre faza optimilor de finală pe Ekaterina Alexandrova (11 WTA).
Sportiva noastră s-a impus la tiebreak în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 7-6(5), la capătul unui meci ce a durat două ore și 39 de minute. Pentru prezența în faza optimilor de finală, Jaqueline are asigurat un cec în valoare de $105,720.
