Daniel Işvanca Publicat: 22 martie 2026, 19:49

Jaqueline Cristian, în optimi la WTA Miami! Românca, succes uriaș după un meci de aproape trei ore

Jaqueline Cristian / Profimedia

România va avea două reprezentante în optimile turneului WTA de la Miami, după ce Jaqueline Cristian s-a calificat și ea mai departe, după un meci nebun în turul al treilea.

Sportiva clasată pe locul 36 în ierarhia mondială a trecut în trei seturi de Ekaterina Alexandrova (11 WTA), la capătul unui duel de peste două ore și jumătate.

Jaqueline Cristian, victorioasă cu Ekaterina Alexandrova

Jaqueline Cristian a reușit duminică o victorie senzațională la turneul WTA de la Miami, reușind să o elimine din drumul spre faza optimilor de finală pe Ekaterina Alexandrova (11 WTA).

Sportiva noastră s-a impus la tiebreak în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 7-6(5), la capătul unui meci ce a durat două ore și 39 de minute. Pentru prezența în faza optimilor de finală, Jaqueline are asigurat un cec în valoare de $105,720.

