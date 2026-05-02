Marta Kostyuk a câştigat turneul de la Madrid. Victorie clară în finala cu Mirra Andreeva şi sărbătoare într-un mod inedit

Jucătoarea ucraineană de tenis Marta Kostyuk a câştigat turneul WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de dolari, în finala căruia a învins-o sâmbătă în două seturi, 6-3 7-5, pe rusoaica Mirra Andreeva.
Kostyuk, numărul 23 mondial, a făcut o demonstraţie de tenis ofensiv în primul set, pe care l-a câştigat cu 6-3, înainte ca adversara sa, ocupanta locului 8 în clasamentul WTA, să-i pună mai multe probleme în setul secund, pe care a ştiut să le depăşească însă, pentru a se impun în final după o oră şi 21 de minute de joc.
Marta Kostyuk a câştigat turneul de la Madrid
Cu mai puţin de o lună înaintea turneului de Mare Şlem de la Roland Garros (24 mai – 7 iunie), Marta Kostyuk rămâne neînvinsă în acest sezon pe zgură, cu 11 meciuri câştigate şi două titluri, după cel de la Rouen (WTA 250), obţinut luna trecută.
Graţie triumfului de la Madrid, unde şi-a trecut în palmares primul titlu de categoria WTA 1.000, reprezentanta Ucrainei va face un alt de opt locuri în clasamentul WTA, urmând să ocupe cea mai bună poziţie din cariera sa (15) începând de luni.
Marta Kostyuk a sărbătorit într-un mod inedit victoria. Ea a făcut un backflip pe zgură, în uralele fanilor prezenţi, în timp ce adversara sa, Mirra Andreeva, a început să plângă.
“Aș vrea să o felicit pe Marta și echipa ei pentru această victorie incredibilă de astăzi și pentru cum decurge sezonul vostru pe zgură. Ați câștigat două turnee la rând. Joci foarte bine. Felicitări pentru victoria de azi.
Mulțumesc echipei mele pentru că este mereu alături de mine. Îmi pare rău. Mi-am promis că nu o să plâng. Îmi pare rău. Nu o să mă uit la voi pentru că îmi este mai ușor așa. Mulțumesc echipei mele pentru că este mereu alături de mine și mă susține în orice moment, când este ușor și când este greu. Știu că uneori poate nu este ușor să lucrați cu mine. Dar apreciez foarte mult tot sprijinul vostru și tot ceea ce faceți pentru mine. Vă mulțumesc foarte mult”, a declarat Mirra Andreeva, după finala pierdută la Madrid, conform eurosport.ro.
