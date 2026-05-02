Marta Kostyuk a câştigat turneul de la Madrid. Victorie clară în finala cu Mirra Andreeva şi sărbătoare într-un mod inedit

Jucătoarea ucraineană de tenis Marta Kostyuk a câştigat turneul WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de dolari, în finala căruia a învins-o sâmbătă în două seturi, 6-3 7-5, pe rusoaica Mirra Andreeva.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kostyuk, numărul 23 mondial, a făcut o demonstraţie de tenis ofensiv în primul set, pe care l-a câştigat cu 6-3, înainte ca adversara sa, ocupanta locului 8 în clasamentul WTA, să-i pună mai multe probleme în setul secund, pe care a ştiut să le depăşească însă, pentru a se impun în final după o oră şi 21 de minute de joc.

Marta Kostyuk a câştigat turneul de la Madrid

Cu mai puţin de o lună înaintea turneului de Mare Şlem de la Roland Garros (24 mai – 7 iunie), Marta Kostyuk rămâne neînvinsă în acest sezon pe zgură, cu 11 meciuri câştigate şi două titluri, după cel de la Rouen (WTA 250), obţinut luna trecută.

Graţie triumfului de la Madrid, unde şi-a trecut în palmares primul titlu de categoria WTA 1.000, reprezentanta Ucrainei va face un alt de opt locuri în clasamentul WTA, urmând să ocupe cea mai bună poziţie din cariera sa (15) începând de luni.

Marta Kostyuk a sărbătorit într-un mod inedit victoria. Ea a făcut un backflip pe zgură, în uralele fanilor prezenţi, în timp ce adversara sa, Mirra Andreeva, a început să plângă.