Jaqueline Cristian, încă o victorie senzaţională la Adelaide. Şi-a distrus adversara în setul 2 - Antena Sport

Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de fnală ale turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide.
Românca a trecut în optimi de sportiva australiană Daria Kasatkina, numărul 48 mondial, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat o oră şi jumătate.
Jaqueline Cristian, încă o victorie senzaţională la Adelaide
Pentru un loc în semifinale, Cristian o va înfrunta Kimberly Birrell, australiancă de pe locul 107 WTA profitând de abandonul numărului 34 mondial, Marketa Vondrousova.
Prin calificarea în sferturi, Jaqueline Cristian şi-a asigurat un premiu de 33.470 de dolari şi 108 puuncte WTA.
