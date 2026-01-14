Jaqueline Cristian, încă o victorie senzaţională la Adelaide. Şi-a distrus adversara în setul 2 - Antena Sport

EXCLUSIV Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor lupta din nou împreună după scandalul uriaş de anul trecut

Ce rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică

Jucătorul de la FCSB care l-a convins pe Elias Charalambous: “Toate calitățile de care avem nevoie”

Adi Mutu face praf campania de achiziţii de la Rapid: “Bă, băiatule!”

Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru transferuri. Trei jucători, implicați în afacerea rivalelor

Elias Charalambous a dat cărţile pe faţă înainte de primul meci oficial din 2026: “Trebuie să fiu sincer cu voi”