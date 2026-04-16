Jaqueline Cristian, OUT de la Rouen

Jaqueline Cristian, locul 33 mondial şi cap de serie 3, a fost eliminată, miercuri, în optimi la turneul de la Rouen (Franţa), cu premii de 246.388 de euro.

Cristian a fost învinsă de sportiva britanică Katie Boulter, locul 64 WTA, scor 7-6(5), 4-6, 6-1.

Meciul a durat două ore şi 32 de minute.

Premiul pentru accederea în turul doi este de 4.285 de euro şi 30 de puncte WTA.