Jaqueline Cristian, locul 33 mondial şi cap de serie 3, a fost eliminată, miercuri, în optimi la turneul de la Rouen (Franţa), cu premii de 246.388 de euro.
Cristian a fost învinsă de sportiva britanică Katie Boulter, locul 64 WTA, scor 7-6(5), 4-6, 6-1.
Jaqueline Cristian, OUT de la Rouen
Meciul a durat două ore şi 32 de minute.
Premiul pentru accederea în turul doi este de 4.285 de euro şi 30 de puncte WTA.
