Gică Hagi a ales lotul de 23 pentru meciul Georgia – România. 9 jucători rămân la Mogoşoaia

Gică Hagi a definitivat lista jucătorilor care vor face deplasarea în Georgia pentru partida de la Tbilisi, transmisă pe Antena 1, marţi de la ora 20:00. Din cauza programului atipic al acestei acţiuni, o parte din lot va rămâne în ţară pentru a continua pregătirea.

Programul echipei naţionale din această lună a fost unul special, tricolorii prezentându-se la reunire în momente diferite, pe parcursul a 10 zile, în funcţie de încheierea angajamentelor de la cluburile de provenienţă.

9 jucători ai Rom â inei r ăm â n la Mogo şoaia

Ultimii sosiţi în cantonamentul de la Centrul Naţional de Fotbal sunt Nicolae Stanciu şi Andrei Burcă, ambii ajungând la Mogoşoaia luni dimineaţa, 1 iunie.

Având în vedere ritmul diferit de pregătire şi sosirea tardivă a unor jucători, selecţionerul Gheorghe Hagi a decis ca nu toţi fotbaliştii convocaţi pentru cele două meciuri din iunie să facă deplasarea la meciul de la Tbilisi. Această măsură a fost luată pentru a-i proteja pe tricolori şi pentru a le asigura un proces optim de pregătire.