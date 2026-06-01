Gică Hagi a ales lotul de 23 pentru meciul Georgia – România. 9 jucători rămân la Mogoşoaia

Dan Roșu Publicat: 1 iunie 2026, 8:27

Gică Hagi a definitivat lista jucătorilor care vor face deplasarea în Georgia pentru partida de la Tbilisi, transmisă pe Antena 1, marţi de la ora 20:00. Din cauza programului atipic al acestei acţiuni, o parte din lot va rămâne în ţară pentru a continua pregătirea.

Programul echipei naţionale din această lună a fost unul special, tricolorii prezentându-se la reunire în momente diferite, pe parcursul a 10 zile, în funcţie de încheierea angajamentelor de la cluburile de provenienţă.

9 jucători ai Româinei rămân la Mogoşoaia

Ultimii sosiţi în cantonamentul de la Centrul Naţional de Fotbal sunt Nicolae Stanciu şi Andrei Burcă, ambii ajungând la Mogoşoaia luni dimineaţa, 1 iunie.

Având în vedere ritmul diferit de pregătire şi sosirea tardivă a unor jucători, selecţionerul Gheorghe Hagi a decis ca nu toţi fotbaliştii convocaţi pentru cele două meciuri din iunie facă deplasarea la meciul de la Tbilisi. Această măsură a fost luată pentru a-i proteja pe tricolori şi pentru a le asigura un proces optim de pregătire.

Jucătorii care rămân la Mogoşoaia sunt: Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguş.

Cei 9 tricolori vor rămâne la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia, unde îşi vor continua antrenamentele după un program bine stabilit, fiind asistaţi de 3 membri ai staff-ului tehnic şi medical al echipei naţionale.

Lotul României pentru meciul cu Georgia

Portari

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 0/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

Fundaşi

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIŞ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocaşi

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

Atacanţi

Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

