"Lipsă de respect" Novak Djokovic s-a enervat la conferinţa de presă! - Antena Sport

Novak Djokovic (38 de ani) s-a calificat în semifinalele Australian Open după ce italianul Lorenzo Musetti (23 de ani) a abandonat. În momentul abandonului, Musetti conducea cu 2-0 la seturi.
Djokovic îl va întâlni pe fostul lider mondial Jannik Sinner (24 de ani) în semifinalele primului Grand Slam al anului.
Novak Djokovic, scos din sărite de întrebarea unui reporter
După calificarea norocoasă în penultimul act de la Australian Open, chiar la ultima întrebare de la conferinţa de presă, Novak Djokovic a fost scos din sărite de un reporter. Jurnalistul a remarcat că, în trecut, Djokovic “alerga” după Rafa Nadal şi Roger Federer pentru trofee, iar acum ar face acelaşi lucru cu Alcaraz şi Sinner.
„În prima parte a carierei, alergai după Rafa și Roger pentru trofee, iar acum, spre finalul carierei, alergi după Jannik și Carlos…”, şi-a început jurnalistul întrebarea, moment în care Djokovic a intervenit imediat: „Eu alerg după Jannik și Carlos? În ce sens?”. „În ceea ce privește câștigarea trofeelor de Grand Slam în prezent”, a răspuns reporterul.
„Deci eu sunt cel care îi vânează pe alții, dar nu sunt niciodată vânat eu însumi”, a remarcat sârbul.
Djokovic anticipează că un al treilea jucător va concura pentru trofee cu Sinner şi Alcaraz: “Voi ţine cu el”
Jurnalistul a subliniat că, între timp, Djokovic a cucerit 24 de titluri de Grand Slam, record absolut în tenisul masculin.
„Merită să amintim asta uneori, nu?”, a spus Djokovic, după care a urmat întrebarea jurnalistului: „Este posibil să compari felul în care te simțeam inițial, când alergai după Roger și Rafa, cu ce se întâmplă acum, când Jannik și Carlos și-au împărțit ultimele 8 Slam-uri?”.
„Ei bine, mi se pare puțin lipsit de respect că omiți ceea ce s-a întâmplat între perioada în care alergam – așa cum spui – după Rafa și Roger și perioada de acum, în care alerg după Carlos și Jannik. Probabil că sunt 15 ani între aceste două perioade, în care am dominat turneele de Grand Slam. Este important să privim lucrurile în perspectivă.
Nu simt că alerg după cineva, să fiu sincer. Roger și Rafa vor rămâne mereu cei mai mari rivali ai mei. Port un respect uriaș pentru ce reușesc Jannik și Carlos, pentru ce fac acum și vor continua să facă în următorii 10-15-20 de ani. Este un ciclu natural în sport, acum ai alte două supervedete cărora poate li se va alătura și o a treia. Voi ține cu el, pentru că și eu am fost privit la început drept al treilea tip”, a răspuns, iritat, Djokovic.
