Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Lipsă de respect" Novak Djokovic s-a enervat la conferinţa de presă! - Antena Sport

Home | Tenis | “Lipsă de respect” Novak Djokovic s-a enervat la conferinţa de presă!

“Lipsă de respect” Novak Djokovic s-a enervat la conferinţa de presă!

Bogdan Stănescu Publicat: 28 ianuarie 2026, 14:56

Comentarii
Lipsă de respect Novak Djokovic s-a enervat la conferinţa de presă!

Novak Djokovic la conferinţa de presă

Novak Djokovic (38 de ani) s-a calificat în semifinalele Australian Open după ce italianul Lorenzo Musetti (23 de ani) a abandonat. În momentul abandonului, Musetti conducea cu 2-0 la seturi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Djokovic îl va întâlni pe fostul lider mondial Jannik Sinner (24 de ani) în semifinalele primului Grand Slam al anului.

Novak Djokovic, scos din sărite de întrebarea unui reporter

După calificarea norocoasă în penultimul act de la Australian Open, chiar la ultima întrebare de la conferinţa de presă, Novak Djokovic a fost scos din sărite de un reporter. Jurnalistul a remarcat că, în trecut, Djokovic “alerga” după Rafa Nadal şi Roger Federer pentru trofee, iar acum ar face acelaşi lucru cu Alcaraz şi Sinner.

În prima parte a carierei, alergai după Rafa și Roger pentru trofee, iar acum, spre finalul carierei, alergi după Jannik și Carlos…”, şi-a început jurnalistul întrebarea, moment în care Djokovic a intervenit imediat: „Eu alerg după Jannik și Carlos? În ce sens?”. „În ceea ce privește câștigarea trofeelor de Grand Slam în prezent”, a răspuns reporterul.

Deci eu sunt cel care îi vânează pe alții, dar nu sunt niciodată vânat eu însumi”, a remarcat sârbul.

Reclamă
Reclamă

Djokovic anticipează că un al treilea jucător va concura pentru trofee cu Sinner şi Alcaraz: “Voi ţine cu el”

Jurnalistul a subliniat că, între timp, Djokovic a cucerit 24 de titluri de Grand Slam, record absolut în tenisul masculin.

Merită să amintim asta uneori, nu?”, a spus Djokovic, după care a urmat întrebarea jurnalistului: „Este posibil să compari felul în care te simțeam inițial, când alergai după Roger și Rafa, cu ce se întâmplă acum, când Jannik și Carlos și-au împărțit ultimele 8 Slam-uri?”.

Ei bine, mi se pare puțin lipsit de respect că omiți ceea ce s-a întâmplat între perioada în care alergam – așa cum spui – după Rafa și Roger și perioada de acum, în care alerg după Carlos și Jannik. Probabil că sunt 15 ani între aceste două perioade, în care am dominat turneele de Grand Slam. Este important să privim lucrurile în perspectivă.

Fetiţă româncă de doar 7 zile, decedată în Kallithea. Părinţii au dus-o iniţial la un spital veterinarFetiţă româncă de doar 7 zile, decedată în Kallithea. Părinţii au dus-o iniţial la un spital veterinar
Reclamă

Nu simt că alerg după cineva, să fiu sincer. Roger și Rafa vor rămâne mereu cei mai mari rivali ai mei. Port un respect uriaș pentru ce reușesc Jannik și Carlos, pentru ce fac acum și vor continua să facă în următorii 10-15-20 de ani. Este un ciclu natural în sport, acum ai alte două supervedete cărora poate li se va alătura și o a treia. Voi ține cu el, pentru că și eu am fost privit la început drept al treilea tip”, a răspuns, iritat, Djokovic.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
Observator
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
Cât au costat pantofii personalizați cu care a mers Istvan Kovacs la Dortmund pentru a arbitra Borussia – Inter. Exclusiv
Fanatik.ro
Cât au costat pantofii personalizați cu care a mers Istvan Kovacs la Dortmund pentru a arbitra Borussia – Inter. Exclusiv
17:59
La Liga le oferă bani pentru a lupta împotriva pirateriei! Suma oferită pentru denunţarea transmisiunilor ilegale
17:37
Anunţul făcut de UEFA după accidentul în care şapte fani PAOK au murit
17:27
„Joga Bonito” în alb-vișiniu! Brazilianul Rapidului, detalii despre sacrificiile făcute pentru a juca fotbal
16:57
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 ianuarie
16:55
Decizia luată de FRF, după accidentul din Timiș soldat cu moartea a 7 fani de la PAOK
16:50
FCSB, emoţii la TAS! Gigi Becali poate plăti 300.000 de euro după un proces deschis la Lausanne
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 3 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 4 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 5 VIDEODramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi 6 VIDEOGestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România
Citește și
Cele mai citite
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați