"Lipsă de respect" Novak Djokovic s-a enervat la conferinţa de presă! - Antena Sport

Novak Djokovic (38 de ani) s-a calificat în semifinalele Australian Open după ce italianul Lorenzo Musetti (23 de ani) a abandonat. În momentul abandonului, Musetti conducea cu 2-0 la seturi.

Djokovic îl va întâlni pe fostul lider mondial Jannik Sinner (24 de ani) în semifinalele primului Grand Slam al anului.

Novak Djokovic, scos din sărite de întrebarea unui reporter

După calificarea norocoasă în penultimul act de la Australian Open, chiar la ultima întrebare de la conferinţa de presă, Novak Djokovic a fost scos din sărite de un reporter. Jurnalistul a remarcat că, în trecut, Djokovic “alerga” după Rafa Nadal şi Roger Federer pentru trofee, iar acum ar face acelaşi lucru cu Alcaraz şi Sinner.

„În prima parte a carierei, alergai după Rafa și Roger pentru trofee, iar acum, spre finalul carierei, alergi după Jannik și Carlos…”, şi-a început jurnalistul întrebarea, moment în care Djokovic a intervenit imediat: „Eu alerg după Jannik și Carlos? În ce sens?”. „În ceea ce privește câștigarea trofeelor de Grand Slam în prezent”, a răspuns reporterul.

„Deci eu sunt cel care îi vânează pe alții, dar nu sunt niciodată vânat eu însumi”, a remarcat sârbul.