Novak Djokovic, calificare cu noroc în semifinalele Australian Open. Lorenzo Musetti s-a retras la 2-0 la seturi - Antena Sport

Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului de la Australian Open, după ce Lorenzo Musetti s-a retras în duelul din faza sferturilor într-un moment în care conducea cu 2-0 la seturi. Astfel, sârbul a acces pe “careul de ași”, unde va da peste învingătorul partidei dintre Ben Shelton și Jannik Sinner.

Djokovic își continuă parcursul la Australian Open, însă cu siguranță nu în modul în care și-ar fi dorit. Fostul lider mondial a dat piept cu Lorenzo Musetti în faza sferturilor, iar italianul clasat pe locul 5 în ierarhia ATP părea că va avea câștig de cauză.

Djokovic, în semifinalele Australian Open

Primul act al partidei de pe Rod Laver Arena a fost adjudecat de Musetti, care nu încpuse bine și și-a cedat serviciul încă de la primul game. Italianul a făcut imediat rebreak, după care a câștigat și următorul joc de pe serviciul lui Nole, întorcând setul în favoarea sa și câștigând cu 6-4.

În partea a doua a partidei, primele trei game-uri au fost break-uri, Musetti fiind cel cu avantajul, iar la scorul de 5-3 tenismenul din “cizmă” a câștigat din nou pe serviciul adversarului său. Astfel, după aproape 2 ore de joc, locul 5 ATP părea că se îndreaptă către o victorie mare în fața lui Djokovic și o calificare în semifinalele de la “Open-ul vesel”.

Ghinionul l-a lovit însă pe Musetti în setul al treilea, iar la scorul de 2-1 pentru Djokovic, care avea deja un break în față, italianul a cerut intervenția fizioterapeutului său. Problema părea să vină din zona mușchilor aductori.