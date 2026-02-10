Matei Todoran are planuri mari după ce a ajuns în optimi la Australian Open la juniori: "Sper să urc cât mai sus" - Antena Sport

Am auzit că este cel mai frumos dintre toate turneele de Grand Slam. A fost o experienţă interesantă, mai ales că eram cu toţi jucătorii, îi vedeam cum se antrenează, cum merg la sală. Asta a fost cea mai interesantă parte.

Ai fost selecţionat în echipa Europei. Ce urmează?

Am fost selecţionat la trei turnee în martie, unul în Paraguay şi două în Brazilia, pentru ITF. Voi merge cu echipa ITF acolo. A contat mult şi parcursul de la Australian Open. Au câteva tururi şi acesta este unul dintre tururi. Contează şi la clasament. O să fie o experienţă interesantă, mă bucur că am intrat. Am mai încercat să intru şi pentru turul din Australia, dar nu am reuşit.

Academia din Croaţia, o schimbare majoră: “Când am ajuns aici s-a schimbat totul”

Simţi că eşti unde trebuie în acest moment?

Da. Întotdeauna îmi doresc să fiu mai sus, dar sunt mulţumit cu ce am reuşit până acum şi sper să urc cât mai sus şi cât mai repede.

Cum decurge pregătirea şi viaţa ta la academia din Croaţia?

Sunt în Croaţia de trei ani şi jumătate deja, mă antrenez aici. Mă ajută mult, mai ales Ivan Ljubičić şi toţi antrenorii. Mă ajută mult pentru dezvoltare şi pentru pregătirea fizică faţă de antrenamentele din Cluj. Toată lumea de aici este profesionistă şi mă ajută.

A fost vreun şoc atunci când ajungi acolo?

Da, a fost o schimbare mare. În România erau mai uşoare antrenamentele, nu făceam la fel de multă pregătire. Când am ajuns aici s-a schimbat totul. Am înţeles ce înseamnă să ai o viaţă profesionistă, să te antrenezi mult mai multe ore pe zi şi să dai tot ce ai mai bun în fiecare zi. În total, cu tot cu pregătire şi cu tenis, mă pregătesc în jur de 6 ore pe zi. Duminica am zi liberă.

Duminica ce faci? Care e programul tău?

Mă duc să înot dacă e cald sau frumos afară. În rest ies cu alţi băieţi din academie.

Cât timp pot să stai acolo?

Până când reuşesc. Până când pot să nu mă mai antrenez aici.

Matei Todoran: “De când eram mic mi-a plăcut Federer. El a fost cel mai mare”

Cât de greu este să faci tenis? S-a pus problema să nu continui?

Tenisul e un sport foarte scump şi nu ştiam dacă voi reuşi să merg în Australia. Am avut noroc cu Issa Resort, ei m-au ajutat cu o sponsorizare. Am reuşit să merg doar eu, fără antrenor. Sper la următoarele să pot să merg şi cu un antrenor, dar e foarte scump acest sport. Şi ai mei mă ajută, ei se ocupă mai mult de această parte financiară. Abia aştept să îi ajut şi eu pe ei, nu doar ei pe mine. Trebuie să muncesc şi sper să reuşesc.

Cine te inspiră?

De când eram mic mi-a plăcut Federer, el a fost cel mai mare. Mă uitam la toate meciurile lui. Din generaţia cea mai nouă îmi place foarte mult Alcaraz.

Care este visul tău suprem în tenis?

Mi-aş dori, în primul rând, să joc cu toţi cei din primii 10 şi să fiu la acel nivel. Să intru în primii 10, să joc la turnee de Grand Slam şi să sperăm că pot să câştig turnee de Grand Slam.

Pe care ţi-ai dori să îl câştigi?

Cred că cel mai tare ar fi Wimbledon. Este cel mai prestigios, cel mai frumos, cel mai elegant. Am jucat la Wimbledon la 14 ani, a fost un eveniment acolo şi am pierdut în semifinale, din păcate. Mi-a plăcut acolo şi cred că jocul meu mă ajută, chiar dacă am crescut pe zgură şi am jucat toată copilăria pe zgură.

Matei Todoran: “Simona Halep e o inspiraţie. Mă uitam la toate meciurile ei”

Ce impact a avut Simona Halep asupra carierei tale?

Mă uitam, mai ales când eram mic. Era o inspiraţie. Mă uitam la toate meciurile ei, mai ales finale, la meciurile importante. Ajută toţi juniorii când cineva din România poate avea impact asupra tuturor. Am început tenisul în 2014. Ţin minte finalele cu Ostapenko şi Sloane Stephens. Cred că eram cu mama în ceva vacanţă şi ne uitam. Şi mama era mare fană şi mă uitam cu ea când eram mai mic. Cred că ajută pe toată lumea, e o inspiraţie până la urmă. Îi ajută pe cei tineri, toată lumea vrea să facă ce a reuşit ea.

Unde te vezi în 5 ani?

Sper să pot să joc turneele de Grand Slam. Sper să fiu în primii 100 peste 5 ani, acesta e obiectivul. Am mult de muncit, ştiu. Vreau să joc toate turneele de Grand Slam de juniori, am început deja să joc câteva turnee pro. Am deja două puncte ATP la simplu. La dublu am câştigat un turneu 15k şi sper să meargă cât mai bine.

Cum te-ai caracteriza ca jucător?

Îmi place mult să servesc şi cred că am de atacat mai mult cu dreapta. Încerc să intru cât mai mult în teren, să iau mingea cât mai repede şi cred că la asta am de lucrat mult.

Ce îţi place cel mai mult la Alcaraz?

Cum reuşeşte să se mişte, în primul rând. Cum reuşeşte să intre din defensivă în ofensivă extrem de uşor pentru el (n.r. râde)

De la Federer ce ai lua?

Tot asta, jocul ofensiv. Cum reuşeşte să facă să pară totul aşa uşor, când nu e chiar uşor.

E un vis pentru tine Cupa Davis?

Da, ar fi o onoare pentru mine şi sper să reuşesc cât mai repede să particip în Cupa Davis.

Ai luat vreun autograf la Australian Open? Ai făcut poze cu cineva?

Acolo nu aveam voie să facem poze. Am una de când eram copil de mingi la Simona Halep. A fost la Fed Cup, chiar în Cluj. Prin 2017-2018. În Australia, l-am văzut pe Sinner, pe Khachanov. Am văzut mai mulţi jucători.