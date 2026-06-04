Matteo Berrettini, momente crunte la Roland Garros! A abandonat în sferturi, în faţa prietenului Matteo Arnaldi

Matteo Arnaldi a ajuns în prima sa semifinală de Grand Slam, miercuri seară, la Roland Garros. Jucătorul în vârstă de 25 de ani s-a calificat în ultimii patru la turneul pe zgură după ce conaţionalul său Matteo Berrettini a abandonat în sferturile de finală, în timp ce Arnaldi conducea cu 7-5, 5-2.
Berrettini a părut să simtă pentru prima dată o durere la partea superioară a piciorului stâng la începutul setului al doilea al meciului disputat miercuri seara pe terenul Philippe-Chatrier. Fostul nr. 6 în clasamentul ATP a solicitat o pauză medicală în afara terenului la scorul de 1-2 şi, în ciuda încercărilor sale curajoase de a continua după aceea, s-a retras după două ore de joc.
Matteo Berrettini, abandon în sferturile de la Roland Garros
„A fost dificil”, a declarat Arnaldi în interviul acordat pe teren. „Amândoi am jucat mult, aşa că e normal să nu fim în cea mai bună formă, dar nu-ţi doreşti niciodată ca cineva să-şi încheie turneul aşa. A jucat un turneu extraordinar. Toţi facem o treabă foarte bună în Italia. Îmi pare rău pentru el şi sper să se recupereze, pentru că în curând va începe sezonul pe iarbă şi va fi un adversar foarte dificil.”
Mai devreme, Arnaldi îşi revenise după un început de coşmar, în care a pierdut primele două game-uri la serviciu, ajungând la 0-3. Totuşi, jucătorul de pe locul 104 în clasamentul ATP, care petrecuse 17 ore şi 42 de minute pe teren până în sferturi (cel mai lung timp de joc în drumul spre un sfert de finală la un turneu major), şi-a revenit superb şi a câştigat primul set.
„Sunt obosit, asta e sigur”, a spus Arnaldi. „Dar mă antrenez şi joc tenis pentru a participa la astfel de turnee şi astfel de meciuri. Aşa că încerc să dau tot ce am. Evident, astăzi am fost puţin mai obosit decât de obicei. Nu am fost la fel de rapid cum cred că am fost în primul meci, dar sunt aici şi mă bucur din nou de tenis. Am fost accidentat până nu demult, aşa că sunt doar fericit să fiu aici şi încerc să dau tot ce am.”
O semifinală sută la sută italiană îi va opune astfel la Roland Garros pe Matteo Arnaldi şi Flavio Cobolli, cap de serie 10.
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