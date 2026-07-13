Britanicii au prezis scorul de la semifinala de vis Franţa – Spania, de la Mondial: “Are un bilanţ istoric”

Britanicii de la Sportsmole au prezis scorul semifinalei de vis Franţa – Spania, de la Cupa Mondială. Meciul se va vedea în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY marţi, de la ora 22:00.

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Ei cred că meciul se va termina cu scorul de 1-1 în timpul regulamentar, în cele două reprize de prelungiri nu se va marca, iar Franţa se va impune la loviturile de departajare.

Britanicii cred că Franţa – Spania se va încheia 1-1, iar naţionala lui Deschamps se va impune la loviturile de departajare

“Spania este neînvinsă de 36 de meciuri (în timpul regulamentar) și are un meci mai puțin fără eșec față de recordul absolut stabilit de Argentina între 2019 și 2022, dar loviturile de departajare ar putea să-i aducă din nou înfrângerea (ca în finala Nations League 2025 cu Portugalia).

Deși ar putea domina posesia mingii și ține sub control atacul redutabil al Franței, Furia Roja a pierdut Liga Națiunilor de anul trecut la loviturile de departajare și are un bilanț istoric de o singură victorie din cinci serii de lovituri de departajare disputate la Cupa Mondială”, au scris jurnaliştii britanici de la Sportsmole.

Franţa a obţinut o victorie concludentă în sferturile de finală, 2-0, cu Marocul lui Hakimi. Mbappe şi Dembele au marcat pentru “Les Bleus”, căpitanul Franţei ratând un penalty la scorul de 0-0. Spania s-a impus dramatic în sfertul de finală cu Belgia, cu 2-1. Mikel Merino, “talismanul” ibericilor la acest Mondial, a înscris golul victoriei, în minutul 88. Anterior, Fabian Ruiz a deschis scorul, în minutul 30, De Ketalaere egalând cu o lovitură de cap, în minutul 41.