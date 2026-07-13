Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Britanicii au prezis scorul de la semifinala de vis Franţa – Spania, de la Mondial: “Are un bilanţ istoric”

Britanicii au prezis scorul de la semifinala de vis Franţa – Spania, de la Mondial: “Are un bilanţ istoric”

Bogdan Stănescu Publicat: 13 iulie 2026, 16:17

Comentarii
Britanicii au prezis scorul de la semifinala de vis Franţa – Spania, de la Mondial: Are un bilanţ istoric

Lamine Yamal şi Kylian Mbappe, într-un meci dintre Spania şi Franţa / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Britanicii de la Sportsmole au prezis scorul semifinalei de vis Franţa – Spania, de la Cupa Mondială. Meciul se va vedea în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY marţi, de la ora 22:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ei cred că meciul se va termina cu scorul de 1-1 în timpul regulamentar, în cele două reprize de prelungiri nu se va marca, iar Franţa se va impune la loviturile de departajare.

Britanicii cred că Franţa – Spania se va încheia 1-1, iar naţionala lui Deschamps se va impune la loviturile de departajare

“Spania este neînvinsă de 36 de meciuri (în timpul regulamentar) și are un meci mai puțin fără eșec față de recordul absolut stabilit de Argentina între 2019 și 2022, dar loviturile de departajare ar putea să-i aducă din nou înfrângerea (ca în finala Nations League 2025 cu Portugalia). 

Deși ar putea domina posesia mingii și ține sub control atacul redutabil al Franței, Furia Roja a pierdut Liga Națiunilor de anul trecut la loviturile de departajare și are un bilanț istoric de o singură victorie din cinci serii de lovituri de departajare disputate la Cupa Mondială”, au scris jurnaliştii britanici de la Sportsmole.

Franţa a obţinut o victorie concludentă în sferturile de finală, 2-0, cu Marocul lui Hakimi. Mbappe şi Dembele au marcat pentru “Les Bleus”, căpitanul Franţei ratând un penalty la scorul de 0-0. Spania s-a impus dramatic în sfertul de finală cu Belgia, cu 2-1. Mikel Merino, “talismanul” ibericilor la acest Mondial, a înscris golul victoriei, în minutul 88. Anterior, Fabian Ruiz a deschis scorul, în minutul 30, De Ketalaere egalând cu o lovitură de cap, în minutul 41.

Reclamă
Reclamă

Franţa a disputat finala la precedentul Campionat Mondial, cel din Qatar. Argentina s-a impus atunci la loviturile de departajare, după un 2-2 în timpul regulamentar şi 3-3 după prelungiri. A fost primul Campionat Mondial câştigat de Lionel Messi, care a mai jucat o finală în 2014. Germania a câştigat atunci, cu 1-0, după prelungiri, Gotze marcând golul victoriei.

 

Cum a ajuns o femeie să primească 120 de amenzi fără să fi făcut nimic: "Luam chiar şi 12 pe zi"Cum a ajuns o femeie să primească 120 de amenzi fără să fi făcut nimic: "Luam chiar şi 12 pe zi"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O elevă din Ploieşti a făcut contestaţie după ce a văzut nota la BAC. "Suntem şocaţi, vrem o explicaţie"
Observator
O elevă din Ploieşti a făcut contestaţie după ce a văzut nota la BAC. "Suntem şocaţi, vrem o explicaţie"
Mitică Dragomir anunță că FCSB a dat cea mai mare lovitură pe piața transferurilor. ”E cel mai bun din România”
Fanatik.ro
Mitică Dragomir anunță că FCSB a dat cea mai mare lovitură pe piața transferurilor. ”E cel mai bun din România”
17:58

Un nou transfer la CFR Cluj. Jucătorul cu 50 de meciuri la Porto s-a înţeles cu clujenii
17:36

Lamine Yamal împlinește vârsta de 19 ani! Recordurile fantastice stabilite până acum de starul Spaniei
17:32

Dinamo s-a înţeles cu Benfica pentru un nou transfer. Suma importantă oferită de “câini”
17:31

Şoc în fotbalul internaţional. A murit arbitrul exclus de la Cupa Mondială, la câteva săptămâni de la decizie! Avea 38 de ani
17:00

PSG a bătut palma cu un semifinalist de la Cupa Mondială! Transferul costă sub 10 milioane de euro
16:50

“E cel mai bun din România”. Lovitura dată de Gigi Becali la FCSB, pentru noul sezon
Vezi toate știrile
1 FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs 2 FotoGabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia 3 Dan Șucu nu mai investește la Rapid! Decizie radicală luată de patronul formației giuleștene 4 Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2 5 „Așa, și?” Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei 6 George Pușcaș, OUT de la Dinamo! Situație tensionată după ultimele discuții
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!