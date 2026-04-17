Mirra Andreeva continuă parcursul magnific din 2026! A eliminat-o pe Iga Swiatek în sferturi la Stuttgart

Campioană la Adelaide și Linz în acest an, Mirra Andreeva continuă cursa către câștigarea celui de-al treilea titlul din 2026. Sportiva din Rusia a eliminat-o în sferturi la Stuttgart pe Iga Swiatek, după un meci de peste două ore.

Cap de serie numărul șase la competiția din Germania, jucătoarea de pe locul 9 mondial a produs una dintre surprizele actualei ediții de la WTA Stuttgart.

Mirra Andreeva, victorie în 3 seturi cu Iga Swiatek

Mirra Andreeva a devenit coșmarul Igăi Swiatek în circuitul WTA! Sportiva clasată pe locul 9 în ierarhia mondială a eliminat-o pe fosta lideră WTA în sferturile turneului de la Stuttgart.

Campioana de la Linz s-a impus în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-3, la capătul unui meci ce a durat două ore și 36 de minute. A fost a treia victorie consecutivă în duelurile directe pentru Mirra.

În penultimul act al competiției, rusoaica va da peste câștigătoarea duelului dintre Elena Rybakina (2 WTA, principala favorită) și Leylah Fernandez (25 WTA).