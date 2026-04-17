Mirra Andreeva continuă parcursul magnific din 2026! A eliminat-o pe Iga Swiatek în sferturi la Stuttgart

Daniel Işvanca Publicat: 17 aprilie 2026, 21:09

Mirra Andreeva / Profimedia

Campioană la Adelaide și Linz în acest an, Mirra Andreeva continuă cursa către câștigarea celui de-al treilea titlul din 2026. Sportiva din Rusia a eliminat-o în sferturi la Stuttgart pe Iga Swiatek, după un meci de peste două ore.

Cap de serie numărul șase la competiția din Germania, jucătoarea de pe locul 9 mondial a produs una dintre surprizele actualei ediții de la WTA Stuttgart.

Mirra Andreeva, victorie în 3 seturi cu Iga Swiatek

Mirra Andreeva a devenit coșmarul Igăi Swiatek în circuitul WTA! Sportiva clasată pe locul 9 în ierarhia mondială a eliminat-o pe fosta lideră WTA în sferturile turneului de la Stuttgart.

Campioana de la Linz s-a impus în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-3, la capătul unui meci ce a durat două ore și 36 de minute. A fost a treia victorie consecutivă în duelurile directe pentru Mirra.

În penultimul act al competiției, rusoaica va da peste câștigătoarea duelului dintre Elena Rybakina (2 WTA, principala favorită) și Leylah Fernandez (25 WTA).

Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Citește și:
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Observator
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Prima reacţie a doctorului de la Spitalul Monza care l-a operat pe Daniel Bîrligea! Cât de complicată a fost intervenţia chirurgicală. Exclusiv
Fanatik.ro
Prima reacţie a doctorului de la Spitalul Monza care l-a operat pe Daniel Bîrligea! Cât de complicată a fost intervenţia chirurgicală. Exclusiv
20:43

VideoFetele sunt fresh pentru Mondial. Cum îşi păstrează “tricolorele” fizicul de invidiat
20:43

Adrian Mihalcea nu a prins finalul pe bancă, dar a spus lucrurilor pe nume la flash-interviu: „Sunt nervos”
20:41

Anunț neașteptat în Spania. Ce decizie a luat Vinicius Jr cu noul contract la Real
20:30

LIVE TEXTFC Argeș – CFR Cluj 0-0. Continuă lupta din play-off pentru un loc în cupele europene
20:29

VideoJurnal Antena Sport | Criză şi pedeapsă
20:26

VideoJurnal Antena Sport | O iubire alb-abastră
1 Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie” 2 Surpriză de proporţii pregătită de Florentino Perez! Antrenorul care a câştigat trofee cu Lionel Messi, dorit de Real Madrid 3 Se pregăteşte o nouă forţă pentru Liga 1! “Nu pot accepta asta!” 4 Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună” 5 Nicăieri ca la ei: jumătate de campionat se bate la titlu! Favorita și echipa care a investit 23 de milioane €, la retrogradare 6 Verdictul specialistului după cea mai controversată fază din meciul “nebun” Bayern Munchen – Real Madrid 4-3!
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”