Momentul în care Simona Halep a acuzat-o pe Wozniacki după un episod controversat care a costat-o enorm: "Eu nu voi face asta" - Antena Sport

Reclamă

Momentul în care Simona Halep a acuzat-o pe Caroline Wozniacki după un moment controversat care a costat-o enorm

Specialiştii au ajuns atunci la concluzia că a fost doar un tertip al danezei pentru a o scoate din ritm pe Halep, care jucase senzaţional în ultimele minute ale finalei. Din păcate, „planul” lui Caro a funcţionat, ea câştigând următoarele trei game-uri şi singurul Grand Slam al carierei.

Simona nu a iertat-o atunci pe adversara ei şi a spus clar că nu ar apela la astfel de „trucuri” pentru a câştiga un Grand Slam. „Au fost cinci, șase minute care m-au scos din ritm. Am simțit oboseala mult mai mult după acele minute. Nu știu, poate a fost în mintea mea. Oricum, fizic n-am mai putut deloc.

Reclamă

Nu, eu nu o să fac niciodată așa Eu când o să am nevoie la toaletă sau o să vreau să mă schimb, o să mă duc. Nu fac chestii de acest gen pentru că până acum am ajuns numărul 1 mondial fără să fac astfel de lucruri și consider că, dacă va veni ziua să câștig un Grand Slam, o să-l câștig la fel!”, a spus Simona atunci.

Simona Halep, răspuns de clasă pentru Caroline Wozniacki, la Miami

La peste 6 ani distanţă, Simona Halep a avut o reacţie de clasă după ce Caroline Wozniacki spusese la conferinţa de presă de marţi, de la Miami, că „dopatele nu trebuie să primească wildcard”.

„De ce a spus asta? Nu am făcut nimic rău. Nu am trișat. Nu m-am dopat. E mai bine dacă citim decizia de la TAS, care spune că era un supliment contaminat, nu a fost doping. Nu am avut niciodată vreo legătură cu dopajul.

Reclamă 4 / 0/3

Nu m-am dopat niciodată, așa că nu sunt o trișoare. Mulțumesc turneului că mi-a dat wildcard și că am posibilitatea de a juca într-un turneu atât de mare. A fost grozav să mă întorc. Doar o singură persoană care este negativă în privința mea nu este atât de importantă, deoarece am sute de oameni care îmi oferă dragoste”, a spus Halep, la conferinţa de presă. Simona Halep va reveni în clasamentul WTA după meciul de la Miami Open cu Paula Badosa. Pentru faptul că s-a aflat pe tabloul principal al turneului, Simona Halep va primi 10 puncte WTA și un cec în valoare de 23.250 de dolari.

Ce pronostic dai pentru amicalul România - Columbia? Victorie pentru România Egal Victorie pentru Columbia Vezi rezultatele Loading ... Loading ...