Nick Kyrgios a răbufnit după ce Iga Swiatek a fost suspendată pentru dopaj: "Sportul acesta este prăjit" - Antena Sport

Nick Kyrgios, controversatul jucător de tenis, nu a stat departe de ultimul scandal din sportul alb. Iga Swiatek, de cinci ori câştigătoare de Grand Slam şi fost număr 1 mondial, a primit o suspendare de o lună pentru dopaj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La fel ca în cazul lui Jannik Sinner, situaţia polonezei nu a fost făcută publică pe durata procesului. Atât Sinner, cât şi Swiatek, au scăpat cu suspendări minore în urma scandalurilor de dopaj.

Nick Kyrgios nu o menajează pe Iga Swiatek după ce poloneza a fost suspendată pentru dopaj

Unul dintre cei mai mari constestatari ai lui Sinner, Nick Kyrgios nu a răbufnit şi după veştile legate de Iga Swiatek. Australianul a avut un discurs dur şi consideră că deciziile luate în cazul celor doi nu sunt corecte.

În primă fază, el i-a răspuns unui fan: „Sportul acesta e prăjit”, după care a postat un mesaj prin care spune că nu este de acord cu scuzele găsite de Swiatek şi Sinner.

„Scuza pe care o putem folosi cu toții este că nu am știut. Pur și simplu, nu am știut. Profesioniștii de la cel mai înalt nivel al acestui sport putem spune acum: «Nu am știut»”, a scris Nick Kyrgios, pe X.