Nick Kyrgios revine după 10 luni! La ce turneu a primit wild card - Antena Sport

Nick Kyrgios va participa la turneul de tenis Brisbane International luna viitoare, după ce a primit un wildcard, au anunţat duminică organizatorii, în timp ce fostul finalist de la Wimbledon se pregăteşte pentru o posibilă revenire la Australian Open.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cariera australianului în vârstă de 30 de ani a fost afectată de accidentări în ultimii doi ani, iar el a jucat doar cinci meciuri de simplu în 2025, cel mai recent la Miami Open în martie.

Nick Kyrgios revine la Brisbane

Kyrgios, campionul de la Brisbane din 2018, ocupă acum locul 673 în clasamentul mondial, fără clasament protejat, şi va avea nevoie de un wildcard pentru a concura la Melbourne Park.

În perioada premergătoare primului Grand Slam al sezonului, el va juca în cadrul evenimentului demonstrativ Kooyong Classic din Melbourne, precum şi într-o „bătălie a sexelor” cu numărul unu mondial la feminin, Aryna Sabalenka, la Dubai, pe 28 decembrie.