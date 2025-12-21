Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nick Kyrgios revine după 10 luni! La ce turneu a primit wild card - Antena Sport

Home | Tenis | Nick Kyrgios revine după 10 luni! La ce turneu a primit wild card

Nick Kyrgios revine după 10 luni! La ce turneu a primit wild card

Dan Roșu Publicat: 21 decembrie 2025, 11:32

Comentarii
Nick Kyrgios revine după 10 luni! La ce turneu a primit wild card

Nick Kyrgios, în timpul unui meci demonstrativ - Profimedia Images

Nick Kyrgios va participa la turneul de tenis Brisbane International luna viitoare, după ce a primit un wildcard, au anunţat duminică organizatorii, în timp ce fostul finalist de la Wimbledon se pregăteşte pentru o posibilă revenire la Australian Open.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cariera australianului în vârstă de 30 de ani a fost afectată de accidentări în ultimii doi ani, iar el a jucat doar cinci meciuri de simplu în 2025, cel mai recent la Miami Open în martie.

Nick Kyrgios revine la Brisbane

Kyrgios, campionul de la Brisbane din 2018, ocupă acum locul 673 în clasamentul mondial, fără clasament protejat, şi va avea nevoie de un wildcard pentru a concura la Melbourne Park.

În perioada premergătoare primului Grand Slam al sezonului, el va juca în cadrul evenimentului demonstrativ Kooyong Classic din Melbourne, precum şi într-o „bătălie a sexelor” cu numărul unu mondial la feminin, Aryna Sabalenka, la Dubai, pe 28 decembrie.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare
Observator
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare
Fosta campioană a României care a ajuns om al străzii la Gara de Nord. Viața ei a luat o întorsătură neașteptată, dar acum a reușit să își revină
Fanatik.ro
Fosta campioană a României care a ajuns om al străzii la Gara de Nord. Viața ei a luat o întorsătură neașteptată, dar acum a reușit să își revină
12:43
Primele vești despre accidentarea lui Isak! Cât ar putea lipsi starul de 145 de milioane de euro al lui Liverpool
12:32
Neymar: “Vom face tot posibilul, chiar imposibilul, pentru a aduce Cupa Mondială în Brazilia”
12:10
Scenariu negru pentru FCSB: “Dacă nu câştigă cu Rapid, nu mai are nicio şansă să intre în play-off”
11:24
Cupa Africii pe Națiuni. Ce vedete luptă pentru trofeu și câți fotbaliști sunt din Liga 1. Toate detaliile despre competiție
11:19
Fredy Guarin, dezvăluiri tulburătoare din lupta cu alcoolul şi singurătatea. “L-am atacat pe tata, am vrut să mă sinucid”
10:12
Record negativ în istoria FCSB! Nu se întâmplase niciodată în 10 ani
Vezi toate știrile
1 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 2 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 3 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 4 Răspunsul lui Denis Drăguş la oferta FCSB. Anunţ surpriză din Turcia 5 Cel mai scump jucător al lui Mihai Rotaru, lăsat să plece! Ce a decis patronul Universităţii Craiova 6 EXCLUSIVIoan Andone a dat verdictul în privinţa derby-ului FCSB – Rapid: “Eu aşa cred că se va termina”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului