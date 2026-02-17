Coco Gauff a vorbit deschis despre situaţia tensionată din SUA: "Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi" - Antena Sport

Închide meniul
Coco Gauff a vorbit deschis despre situaţia tensionată din SUA: "Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi"

Coco Gauff a vorbit deschis despre situaţia tensionată din SUA: "Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi"

Coco Gauff a vorbit deschis despre situaţia tensionată din SUA: “Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi”

Dan Roșu Publicat: 17 februarie 2026, 13:12

Coco Gauff a vorbit deschis despre situaţia tensionată din SUA: Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi

Coco Gauff, în timpul unui meci - Profimedia Images

Coco Gauff spune că este „greu să te trezeşti” şi să vezi ce se întâmplă acasă, în Statele Unite, şi că va continua să se exprime cu privire la problemele care o preocupă, informează BBC.

Câştigătoarea a două titluri de Grand Slam la simplu se numără printre numeroşii sportivi americani care şi-au exprimat nemulţumirea faţă de măsurile restrictive luate de preşedintele Donald Trump în materie de imigraţie.

Coco Gauff a vorbit deschis despre situaţia tensionată din Statele Unite

Protestele au avut loc în întreaga ţară după ce Renee Good şi Alex Pretti au fost ucişi luna trecută în Minneapolis de agenţii Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE).

Gauff, în vârstă de 21 de ani, petrece cea mai mare parte a anului concurând în străinătate, iar jucătoarea numărul cinci mondial a aflat de moartea lor în timp ce se afla în Australia pentru primul Grand Slam al anului.

„Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi doar pentru că există”, a declarat Gauff reporterilor din Dubai, unde urmează să concureze săptămâna aceasta.

„Este greu să te trezeşti şi să vezi anumite lucruri, pentru că îmi pasă foarte mult de ţara noastră. Oamenii cred că nu-mi pasă, din anumite motive, dar îmi pasă. Sunt foarte mândră că sunt născută în America. Nu trebuie să reprezinţi toate valorile promovate de conducerea ţării. Cred că sunt mulţi oameni care cred în lucrurile în care cred şi eu, care cred în diversitate şi egalitate”, a spus Gauff.

Când a fost întrebată despre problemele din SUA în timpul Australian Open, Gauff a cerut „mai multă pace şi bunătate” în America.

Şi Madison Keys a apărat imigranţii şi diversitatea pe care aceştia au adus-o în SUA, spunând că speră ca ţara „să se unească”.

Schiorul echipei britanice Gus Kenworthy, care a crescut în America, a spus că a primit ameninţări cu moartea după ce a postat un mesaj anti-ICE pe reţelele de socializare.

Vorbind la Jocurile Olimpice de iarnă, schiorul de freestyle Hunter Hess a adăugat că „doar pentru că port steagul nu înseamnă că reprezint tot ceea ce se întâmplă în SUA”, iar preşedintele Trump i-a răspuns numindu-l „un adevărat ratat”.

Bea Kim a spus că SUA sunt „foarte divizate”, dar „diversitatea este ceea ce ne face o ţară foarte puternică”, în timp ce colega sa de la snowboard Maddie Mastro a spus că este „întristată de ceea ce se întâmplă acasă. Simt că nu putem închide ochii la asta”.

Chloe Kim, medaliată cu argint la Milano-Cortina, consideră că sportivilor „ar trebui să li se permită să-şi exprime opiniile cu privire la ceea ce se întâmplă. Şi cred că trebuie să conducem cu iubire şi compasiune”.

Gauff spune că se simte încrezătoare să dea răspunsuri sincere când este întrebată despre politică, în parte datorită bunicii sale materne.

Yvonne Lee Odom a contribuit la desegregarea şcolilor publice în anii 1960, devenind prima elevă de culoare care a frecventat o şcoală publică în Delray Beach, Florida.

„Bunica mea este, literalmente, o activistă”, a adăugat Gauff. „Asta este, literalmente, viaţa mea. Nu am nicio problemă să răspund la întrebări dificile”.

