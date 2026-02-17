Coco Gauff a vorbit deschis despre situaţia tensionată din SUA: "Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi" - Antena Sport

Coco Gauff spune că este „greu să te trezeşti” şi să vezi ce se întâmplă acasă, în Statele Unite, şi că va continua să se exprime cu privire la problemele care o preocupă, informează BBC.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Câştigătoarea a două titluri de Grand Slam la simplu se numără printre numeroşii sportivi americani care şi-au exprimat nemulţumirea faţă de măsurile restrictive luate de preşedintele Donald Trump în materie de imigraţie.

Coco Gauff a vorbit deschis despre situaţia tensionată din Statele Unite

Protestele au avut loc în întreaga ţară după ce Renee Good şi Alex Pretti au fost ucişi luna trecută în Minneapolis de agenţii Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE).

Gauff, în vârstă de 21 de ani, petrece cea mai mare parte a anului concurând în străinătate, iar jucătoarea numărul cinci mondial a aflat de moartea lor în timp ce se afla în Australia pentru primul Grand Slam al anului.

„Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi doar pentru că există”, a declarat Gauff reporterilor din Dubai, unde urmează să concureze săptămâna aceasta.