Novak Djokovic - Gael Monfils 20-0! Sârbul a câştigat duelul veteranilor de la Brisbane. Moment istoric - Antena Sport

Novak Djokovic l-a învins pe Gael Monfils în optimile de la Brisbane, turneul începutului de an. A fost 6-3, 6-3 pentru sârbul de pe locul 7 mondial.

Nole, ajuns la 37 de ani, a câştigat duelul veteranilor cu francezul de 38 de ani de pe locul 55 ATP. Aceasta a fost a 20-a victorie din 20 de meciuri disputate între cei doi din 2005 până acum.

Novak Djokovic a câştigat toate cele 20 de meciuri cu Gael Monfils

Aceasta este rivalitatea cea mai dezechilibrată din istoria modernă a tenisului, una în care deţinătorul de 24 de titluri de Grand Slam are un avantaj uluitor.

În primul set, Novak Djokovic a avut nevoie de doar un break pentru a face diferenţa. Actul secund a fost de asemenea dominat de sârb, care şi-a mai trecut în cont două break-uri şi s-a impus după o oră şi 14 minute.

„Am jucat de foarte mulţi ani. Îl ştiu pe Gael de când aveam 15 ani. Am jucat şi la juniori şi am un scor foarte bun în faţa lui, dar am avut multe bătălii incredibile. Este unul dintre cei mai buni atleţi ai sportului nostru. Flexibilitatea, agilitatea şi viteza lui sunt incredibile”, a spus Djokovic, după meci.