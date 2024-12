Novak Djokovic, mesaj dur despre modul în care sunt tratate cazurile de dopaj în tenis. A amintit și de situația Simonei Halep - Antena Sport

Novak Djokovic: „Mă întreb cum funcționează sistemul”

„(Sinner) a primit vestea (testelor pozitive) în aprilie, iar anunţul a fost făcut abia în august, chiar înainte de US Open. ATP nu a vorbit cu adevărat în profunzime despre motivul pentru care a ţinut această chestiune departe de ochii publicului. Am avut cazul (Simona) Halep dar şi cel al lui Swiatek în circuitul WTA, nu este o imagine bună pentru sportul nostru”, a spus Nole, referindu-se la cazul româncei, fostă nr. 1 WTA, suspendată iniţial timp de patru ani în 2022 pentru un test pozitiv şi o neregulă în paşaportul ei biologic, sancţiune redusă la nouă luni în martie 2024.

„Mă întreb doar cum funcţionează sistemul”, a adăugat Djokovic. „De ce unii jucători nu sunt trataţi la fel ca alţii? Poate că alţii au mai mult sprijin financiar în spate sau echipe juridice mai puternice”, a mai punctat sârbul.

Lovitură cruntă primită de Simona Halep. Ratează startul noului sezon

Lovitură cruntă pentru Simona Halep. Fostul lider WTA a anunțat că a suferit o nouă accidentare și ratează startul sezonului. Românca primise wild card pentru calificările la Australian Open 2025, dar va rata prezența în turneul de Grand Slam.

Fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros i-a anunțat pe fani că a resimțit din nou dureri și că nu va putea participa la primele turnee din noul sezon.

Simona Halep primise wild card și la Auckand, acolo unde trebuia să joace direct pe tabloul principal. Le-a transmis organizatorilor că nu va putea să participe. Ratează și Australian Open.

„Salut. Am vrut să vă urez Sărbători fericite și să vă ofer noi detalii. Din păcate, după ce am jucat în Abu Dhabi, am simțit din nou dureri la genunchi și la umăr.

După ce am discutat cu echipa mea, am ajuns la concluzia că e nevoie să amânăm startul sezonului. Nu este ceea ce mi-am dorit, dar aș vrea să mulțumesc organizatorilor de la Auckland și Australian Open pentru wild card-uri. Îmi pare rău că nu le pot accepta de această dată.

Mă voi recupera și sper să fiu aptă pentru a juca la Cluj, acolo unde sunt nerăbdătoare să joc în fața incredibililor fani români”, a transmis Simona Halep pe contul ei de Instagram.â

Ajunsă pe locul 877 WTA, „Simo” nu a mai jucat într-un meci oficial din circuitul WTA de la finalul lunii octombrie. Atunci a fost eliminată de Yue Yuan din primul tur al turneului de 250 de puncte de la Hong Kong.