Paula Badosa a dat cărţile pe faţă despre relaţia “toxică” cu Tsitsipas. “Sunt într-un mediu sănătos de câteva luni”

După victorie împotriva jucătoarei numărul 7 mondial, Coco Gauff, în runda a doua a turneului WTA 500 de la Berlin, miercuri, Paula Badosa a vorbit despre relaţia sa cu grecul Stefanos Tsitsipas şi a povestit cât de mult i-a afectat aceasta cariera.

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Paula Badosa, fost număr doi mondial, şi Stefanos Tsitsipas, fost număr trei mondial, au avut o relaţie de mai multe ori între 2023 şi 2025. Au jucat împreună într-un turneu, US Open din 2024 — urmau să participe la Wimbledon în 2023 şi la Roland-Garros în 2024 — şi au asistat la meciurile celuilalt ori de câte ori a fost posibil.

Paula Badosa a spus tot despre relaţia “toxică” cu Stefanos Tsitsipas

Jucătorul grec şi spaniola nu au ezitat să-şi prezinte relaţia pe Instagram, folosind porecla „Tsitsidosa”.

„Am trecut prin multe despărţiri în viaţa mea. Le accept şi ştiu că lucrurile sunt ceea ce sunt. Dar când există elemente toxice în jurul tău, totul devine mult mai greu decât o despărţire normală”, a spus ea la o conferinţă de presă. „Poţi avea o relaţie grozavă cu un fost partener, pentru că sunt oameni normali, iar relaţia este sănătoasă. Dar când nu este cazul… nu trebuie să spun mai multe. Poţi vedea în fiecare zi că cealaltă persoană complică totul.”

„În sfârşit, sunt într-un mediu sănătos de câteva luni, dar nu a fost uşor să scap de toate lucrurile toxice care mă înconjurau. Totuşi, este ceva prin care o femeie trebuie să treacă uneori, iar astăzi mă simt din nou puternică”, a adăugat Badosa, care, la ieşirea din arenă, a spus: „Acum aştept cu nerăbdare titlurile de mâine: «Paula îl atacă pe Tsitsipas»”, a glumit ea. „A meritat!”