Simona Halep a ajuns să fie testată anti-doping la fiecare 8 zile: "Să vină de câte ori doresc! E în viața mea" - Antena Sport

Simona Halep a ajuns să fie testată anti-doping la 8 zile

Halep se antrenează în România Simona Halep a ajuns să fie testată anti-doping la 8 zile şi recunoaşte că s-a obişnuit să se trezească dimineaţa cu oamenii trimişi de Agenția Națională Anti-Doping.

„Da, chiar am întârziat un pic pentru că am avut antidoping de dimineață, o testare care deja pot să spun că e în viața mea. În ultima perioadă, mai ales în 2022, am fost testată la opt zile.

Sunt testată mai des, dar și în trecut eram foarte testată. Nu am nimic împotrivă, să vină de câte ori doresc. Nu e ușor să dai de fiecare dată sânge și urină, dar aceasta este procedura și n-am nimic împotrivă.