Simona Halep a dat cărţile pe faţă: “Mă intimida Serena, prin felul în care arăta”

Dan Roșu Publicat: 25 martie 2026, 15:40

Serena Williams - Profimedia Images

Simona Halep a vorbit la mai bine un an de la retragere despre cum le vedea în circuit pe Serena Williams şi Maria Sharapova, adversarele cu care s-a luptat pentru supremaţie, în circuit.

Forţa Serenei Williams şi înălţimea Mariei Sharapova o intimidau pe campioana noastră, care însă a obţinut cea mai mare victorie a carierei în faţa Serenei, acel 6-2, 6-2 în finala de la Wimbledon, în numai 55 de minute şi cu doar 3 greşeli neforţate comise.

“Mă intimida Serena, trebuie să recunosc. Mă intimida prin forța ei, prin felul în care arăta. De Sharapova nu pot să spun că m-a intimidat vreodată, dar am avut un trac. Poate înălțimea, era diferența între noi de înălțime și cumva aveam senzația că nu pot să fac față la loviturile ei, dar a fost o chestie mai mult mentală.

În rest, mi-a fost greu și cu Kerber, și cu Svitolina, au fost meciuri grele, foarte grele, dar nu pot să spună că am simțit frică față de cineva”, a spus Halep, la podcastul Mind Architect

În afară de victoria menţionată mai sus, Simo i-a mai aplicat o corecţie severă Serenei, în 2014, la Turneul Campioanelor, un 6-0, 6-2. Williams s-a revanşat însă şi a terminat cu un 10-2 la directe.

De partea cealaltă, MaSha a bătut-o pe Simona în primele şapte întâlniri directe. În schimb, Halep a obţinut prima ei victorie cu Sharapova la Beijing, în 2017, turneu la finalul căruia a devenit în premieră numărul unu mondial. Apoi, Simo şi-a învins rivala şi la Roma 2018, în semifinale.

Recomandări

Citește și:
Ea este femeia ucisă de soţ cu 3 lovituri de cuţit, în Mureş. Preotul a fost cel care a alertat poliţia
Observator
Ea este femeia ucisă de soţ cu 3 lovituri de cuţit, în Mureş. Preotul a fost cel care a alertat poliţia
Care este mâncarea preferată a lui Andrei Coubiș. Niciun preparat românesc nu se află în topul preferințelor
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată a lui Andrei Coubiș. Niciun preparat românesc nu se află în topul preferințelor
17:44

Și-a aflat pedeapsa! Ce sancțiune a primit Nicușor Bancu, după eliminarea din meciul cu Dinamo
17:27

Fotbalistul nemulțumit de selecția făcută de Mircea Lucescu. A marcat 11 goluri în acest sezon de Liga 1
17:17

Florin Bratu le-a spus turcilor care e marele avantaj al României: „Asta va conta mult”
17:09

VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 martie
17:02

Vinicius a vorbit despre viitorul său la Real după ce a văzut transferul lui Griezmann: “Doar la asta mă gândesc”
16:58

Pavlo Isenko, mesaj de pe patul de spital, după ce a fost operat la genunchi: „Mulțumesc!”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 2 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 3 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 4 Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță 5 Decizia de ultim moment luată de Mircea Lucescu, după ce Ionuț Radu a aterizat în România 6 Gazzetta dello Sport a dat verdictul: cu ce scor se termină Turcia – România
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav