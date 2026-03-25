Simona Halep a dat cărţile pe faţă: “Mă intimida Serena, prin felul în care arăta”

Simona Halep a vorbit la mai bine un an de la retragere despre cum le vedea în circuit pe Serena Williams şi Maria Sharapova, adversarele cu care s-a luptat pentru supremaţie, în circuit.

Forţa Serenei Williams şi înălţimea Mariei Sharapova o intimidau pe campioana noastră, care însă a obţinut cea mai mare victorie a carierei în faţa Serenei, acel 6-2, 6-2 în finala de la Wimbledon, în numai 55 de minute şi cu doar 3 greşeli neforţate comise.

“Mă intimida Serena, trebuie să recunosc. Mă intimida prin forța ei, prin felul în care arăta. De Sharapova nu pot să spun că m-a intimidat vreodată, dar am avut un trac. Poate înălțimea, era diferența între noi de înălțime și cumva aveam senzația că nu pot să fac față la loviturile ei, dar a fost o chestie mai mult mentală.

În rest, mi-a fost greu și cu Kerber, și cu Svitolina, au fost meciuri grele, foarte grele, dar nu pot să spună că am simțit frică față de cineva”, a spus Halep, la podcastul Mind Architect

În afară de victoria menţionată mai sus, Simo i-a mai aplicat o corecţie severă Serenei, în 2014, la Turneul Campioanelor, un 6-0, 6-2. Williams s-a revanşat însă şi a terminat cu un 10-2 la directe.