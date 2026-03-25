Simona Halep a dezvăluit ce înfrângere i-a schimbat viaţa: “Trei luni în depresie totală”

Alex Masgras Publicat: 25 martie 2026, 12:57

Simona Halep, în timpul unui meci / Profimedia

Simona Halep a câştigat în cariera sa două titluri de Grand Slam, dar drumul nu a fost deloc uşor. Până la succesul din 2018 de la Roland Garros, când a învins-o pe Sloane Stephens în finală, fostul număr 1 WTA şi-a mai trecut trei finale de Grand Slam în palmares.

Maria Sharapova (Roland Garros 2014), Jelena Ostapenko (Roland Garros 2017) şi Caroline Wozniacki (Australian Open 2018) au fost cele trei jucătoare care au învins-o pe Halep în finalele de Grand Slam dinaintea primului succes major al carierei.

Simona Halep a învăţat din înfrângerea cu Ostapenko de la Roland Garros 2017: “Cea mai mare lecţie”

Finala pierdută de Halep în 2017 în faţa lui Ostapenko a reprezentat un moment extrem de important pentru fostul număr 1 WTA care s-a retras la începutul anului 2025. Halep a recunoscut că a picat în depresie după acea înfrângere, care a ajutat-o însă atât în carieră, cât şi în viaţă:

“Cred că asta m-a ajutat să rămân cu gândul că mereu trebuie să progresez. Și, după ce am pierdut finale mari, finale de Grand Slam, m-am concentrat pe mine. Nu m-a interesat că n-am reușit și că altcineva a făcut-o. Darren Cahill m-a felicitat după ce am pierdut finala din 2017 cu Ostapenko la Roland Garros.

Trei luni am fost în depresie totală. A fost o dramă totală în capul și în sufletul meu. M-am ridicat și m-am dus la antrenament. Nu foarte mulți sportivi, după un eșec atât de mare, reușesc să revină atât de bine. A fost un eșec, dar a fost cea mai mare lecție.

M-a ajutat și în viață. Am învățat că orice e posibil dacă îți vezi de treabă. Nu trebuie să renunți. În orice domeniu, asta e important: să îți mai oferi o șansă pe care nu ți-o oferă nimeni”, a declarat Simona Halep, în cadrul unui podcast.

