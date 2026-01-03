Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin - Antena Sport

Închide meniul
Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin

Radu Constantin Publicat: 3 ianuarie 2026, 11:27

Simona Halep, la ultimul meci jucat în carieră la Transylvania Open - Profimedia

Depășită de Sabalenka și Swiatek, Simona Halep a ieșit de pe podiumul celor mai bine plătite tenismene din istorie. O nouă generație a circuitului adună, acum, milioane în conturi.

Simona Halep nu mai este pe podiumul celor mai bine plătite jucătoare din istoria tenisului feminin. La începutul acestui an, românca a coborât pe poziția a cincea în clasamentul all-time al câștigurilor din premii, potrivit datelor oficiale publicate de WTA.

Simona a fost depășită de Aryna Sabalenka și Iga Swiatek.

După mai mulți ani în care s-a aflat constant pe locul al treilea, în urma legendarelor Serena și Venus Williams, Halep este acum întrecută de noua generație a circuitului.

Sabalenka – 15 milioane într-un singur sezon

Ascensiunea spectaculoasă a Arynei Sabalenka a fost decisivă: sportiva din Belarus a avut un sezon de excepție, în care a câștigat nu mai puțin de 15 milioane de dolari — un record absolut pentru un singur sezon WTA.

Cu această performanță, Sabalenka a urcat direct pe locul al doilea în clasamentul istoric, cu un total de 45.175.621 de dolari.

Nici poloneza Iga Swiatek nu s-a lăsat mai prejos.

Ea a avut un 2025 extrem de bun, în care a strâns 10,11 milioane de dolari din premii, Swiatek a ajuns pe podiumul all-time, cu un total de 43.640.490 de dolari și a depășit-o pe Venus Williams, apropiindu-se vertiginos de pragul simbolic de 45 de milioane.

Lidera clasamentului rămâne, însă, de neatins: Serena Williams domină detașat ierarhia, cu aproape 95 de milioane de dolari câștigați din premii în carieră – un obiectiv care pare greu de atins în viitorul apropiat.

În acest context, Venus Williams a coborât pe locul al patrulea, cu 42.867.364 de dolari, în timp ce Simona Halep ocupă poziția a cincea, cu 40.236.618 dolari obținuți din turneele oficiale WTA.

Topul este completat, în mare parte, de jucătoare aflate la final de carieră sau deja retrase din activitate: Viktoria Azarenka, Maria Sharapova, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki și Angelique Kerber.

Din acest motiv, specialiștii nu anticipează schimbări majore în afara primelor poziții, cel puțin pe termen scurt.

Pentru Halep, coborârea din top 3 nu șterge performanțele remarcabile ale unei cariere care a redefinit tenisul românesc în ultimul deceniu.

Cu două titluri de Grand Slam și ani întregi petrecuți în vârful clasamentului mondial, sportiva din Constanța rămâne cea mai de succes jucătoare din istoria României și una dintre figurile emblematice ale tenisului feminin modern.

Top 10 câștiguri all-time în tenisul feminin:
Serena Williams — 94.816.730 $

Aryna Sabalenka — 45.175.621 $

Iga Swiatek — 43.640.490 $

Venus Williams — 42.867.364 $

Simona Halep — 40.236.618 $

Viktoria Azarenka — 38.890.473 $

Maria Sharapova — 38.777.962 $

Petra Kvitova — 37.653.615 $

Caroline Wozniacki — 36.479.231 $

Angelique Kerber — 32.545.460 $

