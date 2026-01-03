Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin - Antena Sport

Depășită de Sabalenka și Swiatek, Simona Halep a ieșit de pe podiumul celor mai bine plătite tenismene din istorie. O nouă generație a circuitului adună, acum, milioane în conturi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Simona Halep nu mai este pe podiumul celor mai bine plătite jucătoare din istoria tenisului feminin. La începutul acestui an, românca a coborât pe poziția a cincea în clasamentul all-time al câștigurilor din premii, potrivit datelor oficiale publicate de WTA.

Simona a fost depășită de Aryna Sabalenka și Iga Swiatek.

După mai mulți ani în care s-a aflat constant pe locul al treilea, în urma legendarelor Serena și Venus Williams, Halep este acum întrecută de noua generație a circuitului.

Sabalenka – 15 milioane într-un singur sezon

Ascensiunea spectaculoasă a Arynei Sabalenka a fost decisivă: sportiva din Belarus a avut un sezon de excepție, în care a câștigat nu mai puțin de 15 milioane de dolari — un record absolut pentru un singur sezon WTA.