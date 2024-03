Simona Halep, mesaj superb pentru toţi cei de la Miami Open după primul meci jucat de la decizia TAS! - Antena Sport

Păriniţii mei mi-au spus că adevărul învinge întotdeauna şi mereu am crezut asta. Am ştiut că sunt curată, că nu am făcut nimic rău şi am crezut că este imposibil să fiu suspendată patru ani pentru ceva ce nu am făcut. Momentul cel mai greu a fost când am auzit că am fost suspendată patru ani pentru ceva ce nu am făcut, a fost greu de gestionat, decizia m-a distrus puţin”, a spus Halep, la conferinţa de presă.

Oficialii WTA iau în calcul schimbarea regulamentului, după cazul Simonei Halep. Pot apărea „clasamentele speciale”

Oficialii WTA iau în calcul schimbarea regulamentului, după cazul Simonei Halep. Oamenii de la conducerea tenisului feminin ar dori implementarea unor „clasamente speciale”. Acestea ar deveni valide pentru jucătoarele găsite nevinovate în cazurile de dopaj.

WTA a început o revizuire a regulilor sale. Jucătoarele achitate de acuzaţiile de dopaj sau cărora le-a fost redusă suspendarea ar reveni în circuit cu „clasamente speciale”. Anunţul a fost făcut miercuri, pentru Reuters, de forul care guvernează tenisul feminin.

Schimbarea regulilor este luată în considerare după cazul foarte mediatizat al Simonei Halep. Românca a revenit marţi la Miami Open cu un wildcard, după ce suspendarea de patru ani pentru dopaj i-a fost redusă la nouă luni de TAS.

Jucătoarele suspendate pentru dopaj nu beneficiază în prezent de un clasament protejat la întoarcere. Atunci când au accidentări grave sau revin după concediul de maternitate, tenismenele sunt protejate.

„Am început un proces de revizuire a acestei reguli, deoarece credem că este oportun să analizăm acest aspect”, a declarat un purtător de cuvânt al WTA. „Calendarul exact pentru orice potenţială modificare a regulilor şi implementarea ulterioară a acestora va depinde de feedback-ul primit de la membrii noştri”, a mai susţinut el.

Ce spune Tara Moore, fost număr 1 mondial la dublu

Deocamdată, Halep va trebui să se bazeze pe wildcard-uri pentru a participa la cele mai mari turnee. Ea nu are încă niciun loc în clasament.