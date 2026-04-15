Sorana Cîrstea, calificare chinuită în turul doi la Rouen! Prima rachetă a României, victorie dificilă cu locul 218 WTA

Sorana Cîrstea a avut o adevărată bătălie pentru calificarea în turul doi al turneului WTA de la Rouen, după ce a jucat mai bine de două ore și jumătate contra Fionei Ferro, ocupanta locului 218 mondial.
Cea mai bine clasată jucătoarea a României își continuă forma bună din anul 2026, după ce a devenit victorioasă în proba de dublu a turneului de la Linz.
Sorana Cîrstea, victorie contra Fionei Ferro la Rouen
La câteva zile după ce a cucerit titlul în proba de dublu la WTA Linz, Sorana Cîrstea a început ca din tun în proba de simplu a turneului de la Rouen.
Jucătoarea noastră s-a impus în trei seturi în duelul cu Fiona Ferra (218 WT), scor 6-3, (5)6-7, 7-6(2), la capătul unui meci ce a durat două ore și 31 de minute.
€3,726 este valoarea cecului adjudecat de Sorana Cîrstea pentru prezența în turul al doilea la turneul din Hexagon. Mai departe, aceasta o va întâlni pe Xinyu Wang (32 WTA).
