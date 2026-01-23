Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Soţia lui Novak Djokovic, intervenţie directă în scandalul dintre Cîrstea şi Osaka: "E lipsă de respect" - Antena Sport

Home | Tenis | Soţia lui Novak Djokovic, intervenţie directă în scandalul dintre Cîrstea şi Osaka: “E lipsă de respect”

Soţia lui Novak Djokovic, intervenţie directă în scandalul dintre Cîrstea şi Osaka: “E lipsă de respect”

Dan Roșu Publicat: 23 ianuarie 2026, 13:12

Comentarii
Soţia lui Novak Djokovic, intervenţie directă în scandalul dintre Cîrstea şi Osaka: E lipsă de respect

Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka - Getty Images

Reacţiile au curs după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka de la Australian Open. La finalul partidei dintre cele două, Sori a acuzat-o pe niponă de lipsă de fair-play, pentru felul în care a ales să se încurajeze între serviciul unu şi doi al sportivei noastre.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A venit rândul soţiei lui Novak Djokovic, Jelena, să scrie despre incidentul de la Melbourne şi aceasta consideră că românca a avut motive să îi ceară socoteală adversarei.

Jelena Djokovic, intervenţie în scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka

”Hmm, sunt surprinsă că nu s-a dat `distragere`. Între două servicii, când publicul aplaudă sau strigă, arbitrul le cere să se oprească pentru că deranjează jucătorul. Punctul nu e gata. Sorana a ratat primul serviciu și se concentra pe al doilea, e o scurtă pauză.

În plus, e lipsă de respect să aplauzi la greșeala pe primul serviciu a altcuiva. Sunt surprinsă că arbitra și Naomi au crezut că e corect. Sunt schimbări de regulament pe care le-am ratat?

Nu e nimic greșit cu a te încuraja… E despre când și cum să o faci. Ca jucătoare profesionistă, ea ar fi trebuit să știe că nu se face asta, cu siguranță, între serviciile 1 și 2 ale adversarei. Doar dacă vrei să provoci. În acest caz, nu știu de ce s-a prefăcut surprinsă la final că Sorana a fost provocată.

Reclamă
Reclamă

Naomi e felicitată de fani pentru că s-a încurajat, grozav. Pur și simplu nu am văzut-o făcând asta cu o altă jucătoare, așa că m-am gândit că s-a schimbat regula sau ceva”, a scris Jelena Djokovic pe Instagram.

Momente tensionate între Cîrstea şi Osaka

După ce a încheiat meciul cu scorul de 6-3, 4-6, 6-2 împotriva Soranei Cîrstea în turul al doilea la Australian Open, Osaka, zâmbitoare, s-a îndreptat spre fileu pentru a îndeplini formalităţile de după meci. Dar Cîrstea i-a strâns scurt mâna înainte de a schimba câteva cuvinte cu jucătoarea japoneză, cap de serie numărul 16, lângă scaunul arbitrului.

Întrebată dacă Sorana Cirstea s-a plâns pentru că a auzit-o pe Osaka încercând să se motiveze între primul şi al doilea serviciu al româncei, ea a răspuns: “Cred că da, dar ar fi putut să mă întrebe. Îmi pare rău”. „Este o jucătoare foarte bună. Cred că acesta a fost ultimul ei Australian Open, aşa că îmi pare rău că a fost supărată.”

Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
Reclamă

Într-o conferinţă de presă ulterioară, Osaka a prezentat scuze pentru unele dintre comentariile sale de după meci adresate Soranei Cirstea, care se retrage din tenis la sfârşitul sezonului 2026, după 20 de ani în circuitul WTA.

„Sunt puţin confuză. Cred că emoţiile au fost foarte intense pentru ea. Vreau să prezint scuze”, a spus câştigătoarea a patru titluri de Grand Slam.

„Cred că primele câteva lucruri pe care le-am spus pe teren au fost lipsite de respect. Nu-mi place să fiu lipsită de respect faţă de oameni. Nu asta fac eu.”

Cu toate acestea, Cîrstea a declarat că nu a existat „niciun conflict” între ea şi Osaka.

„A fost doar un schimb de replici de cinci secunde între două jucătoare care participă la turnee de mult timp. Rămâne între noi”, a spus Cîrstea, în vârstă de 35 de ani. „Acesta este ultimul meu Australian Open. Joc de 20 de ani. Este mai mult decât o discuţie de cinci secunde pe care am avut-o cu Naomi la final.”

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A vrut să afle de pe Facebook ce IQ are, dar s-a trezit că i se golește contul. Cum a scăpat constănțeanul
Observator
A vrut să afle de pe Facebook ce IQ are, dar s-a trezit că i se golește contul. Cum a scăpat constănțeanul
Ce face Novak Djokovic de 15 ani când ajunge la Australian Open: „Pur și simplu am o legătură”
Fanatik.ro
Ce face Novak Djokovic de 15 ani când ajunge la Australian Open: „Pur și simplu am o legătură”
15:00
Gabriela Ruse, eliminată de Mirra Andreeva în turul trei de la Australian Open. Parcurs remarcabil pentru româncă
14:50
România va întâlni Turcia în faza a doua a calificărilor europene la CM 2027
14:38
Olimpiu Moruțan s-a întâlnit cu Dan Șucu. Când poate debuta la Rapid: „Atunci va putea juca”
14:22
Dinamo l-a prezentat oficial pe Matteo Duțu. Al treilea transfer al iernii realizat de „câini”
14:05
Gigi Becali a făcut anunţul despre viitorul lui Elias Charalambous, după rezultatul ruşinos de la Zagreb
14:01
VIDEOFerrari și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026 din Formula 1. Imagini spectaculoase
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 3 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 4 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 5 Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START 6 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia