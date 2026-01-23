Soţia lui Novak Djokovic, intervenţie directă în scandalul dintre Cîrstea şi Osaka: "E lipsă de respect" - Antena Sport

Reacţiile au curs după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka de la Australian Open. La finalul partidei dintre cele două, Sori a acuzat-o pe niponă de lipsă de fair-play, pentru felul în care a ales să se încurajeze între serviciul unu şi doi al sportivei noastre.
A venit rândul soţiei lui Novak Djokovic, Jelena, să scrie despre incidentul de la Melbourne şi aceasta consideră că românca a avut motive să îi ceară socoteală adversarei.
Jelena Djokovic, intervenţie în scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka
”Hmm, sunt surprinsă că nu s-a dat `distragere`. Între două servicii, când publicul aplaudă sau strigă, arbitrul le cere să se oprească pentru că deranjează jucătorul. Punctul nu e gata. Sorana a ratat primul serviciu și se concentra pe al doilea, e o scurtă pauză.
În plus, e lipsă de respect să aplauzi la greșeala pe primul serviciu a altcuiva. Sunt surprinsă că arbitra și Naomi au crezut că e corect. Sunt schimbări de regulament pe care le-am ratat?
Nu e nimic greșit cu a te încuraja… E despre când și cum să o faci. Ca jucătoare profesionistă, ea ar fi trebuit să știe că nu se face asta, cu siguranță, între serviciile 1 și 2 ale adversarei. Doar dacă vrei să provoci. În acest caz, nu știu de ce s-a prefăcut surprinsă la final că Sorana a fost provocată.
Naomi e felicitată de fani pentru că s-a încurajat, grozav. Pur și simplu nu am văzut-o făcând asta cu o altă jucătoare, așa că m-am gândit că s-a schimbat regula sau ceva”, a scris Jelena Djokovic pe Instagram.
Momente tensionate între Cîrstea şi Osaka
După ce a încheiat meciul cu scorul de 6-3, 4-6, 6-2 împotriva Soranei Cîrstea în turul al doilea la Australian Open, Osaka, zâmbitoare, s-a îndreptat spre fileu pentru a îndeplini formalităţile de după meci. Dar Cîrstea i-a strâns scurt mâna înainte de a schimba câteva cuvinte cu jucătoarea japoneză, cap de serie numărul 16, lângă scaunul arbitrului.
Întrebată dacă Sorana Cirstea s-a plâns pentru că a auzit-o pe Osaka încercând să se motiveze între primul şi al doilea serviciu al româncei, ea a răspuns: “Cred că da, dar ar fi putut să mă întrebe. Îmi pare rău”. „Este o jucătoare foarte bună. Cred că acesta a fost ultimul ei Australian Open, aşa că îmi pare rău că a fost supărată.”
Într-o conferinţă de presă ulterioară, Osaka a prezentat scuze pentru unele dintre comentariile sale de după meci adresate Soranei Cirstea, care se retrage din tenis la sfârşitul sezonului 2026, după 20 de ani în circuitul WTA.
„Sunt puţin confuză. Cred că emoţiile au fost foarte intense pentru ea. Vreau să prezint scuze”, a spus câştigătoarea a patru titluri de Grand Slam.
„Cred că primele câteva lucruri pe care le-am spus pe teren au fost lipsite de respect. Nu-mi place să fiu lipsită de respect faţă de oameni. Nu asta fac eu.”
Cu toate acestea, Cîrstea a declarat că nu a existat „niciun conflict” între ea şi Osaka.
„A fost doar un schimb de replici de cinci secunde între două jucătoare care participă la turnee de mult timp. Rămâne între noi”, a spus Cîrstea, în vârstă de 35 de ani. „Acesta este ultimul meu Australian Open. Joc de 20 de ani. Este mai mult decât o discuţie de cinci secunde pe care am avut-o cu Naomi la final.”
