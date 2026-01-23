Soţia lui Novak Djokovic, intervenţie directă în scandalul dintre Cîrstea şi Osaka: "E lipsă de respect" - Antena Sport

Reacţiile au curs după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka de la Australian Open. La finalul partidei dintre cele două, Sori a acuzat-o pe niponă de lipsă de fair-play, pentru felul în care a ales să se încurajeze între serviciul unu şi doi al sportivei noastre.

A venit rândul soţiei lui Novak Djokovic, Jelena, să scrie despre incidentul de la Melbourne şi aceasta consideră că românca a avut motive să îi ceară socoteală adversarei.

Jelena Djokovic, intervenţie în scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka

”Hmm, sunt surprinsă că nu s-a dat `distragere`. Între două servicii, când publicul aplaudă sau strigă, arbitrul le cere să se oprească pentru că deranjează jucătorul. Punctul nu e gata. Sorana a ratat primul serviciu și se concentra pe al doilea, e o scurtă pauză.

În plus, e lipsă de respect să aplauzi la greșeala pe primul serviciu a altcuiva. Sunt surprinsă că arbitra și Naomi au crezut că e corect. Sunt schimbări de regulament pe care le-am ratat?

Nu e nimic greșit cu a te încuraja… E despre când și cum să o faci. Ca jucătoare profesionistă, ea ar fi trebuit să știe că nu se face asta, cu siguranță, între serviciile 1 și 2 ale adversarei. Doar dacă vrei să provoci. În acest caz, nu știu de ce s-a prefăcut surprinsă la final că Sorana a fost provocată.