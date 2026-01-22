Sorana Cîrstea, niciun cuvânt pentru Naomi Osaka, după scandalul de la Australian Open: "20 de ani cântăresc mai mult" - Antena Sport

Sorana Cîrstea a fost eliminată de la Australian Open, după înfrângerea suferită în turul 2 de la Melbourne de către Naomi Osaka, dublă câştigătoare a turneului de la Antipozi. Finalul meciului de pe Margaret Court Arena a fost unul tensionat, atunci când românca i-a reproşat jucătoarei din Japonia că este lipsită de fair-play.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cîrstea s-a plâns de faptul că Osaka s-a încurajat între serviciile româncei şi s-a plâns de acest lucru şi arbitrului de scaun. La final, strângerea de mână a fost una rece, iar Osaka a cerut explicaţii, moment în care Cîrstea nu s-a mai ferit şi a spus tot ce a deranjat-o în timpul meciului.

Sorana Cîrstea, despre conflictul cu Naomi Osaka: “Nu vreau să discut”

În ceea ce priveşte meciul, Sorana Cîrstea este de părere că ar fi trebuit să se impună în două seturi, dacă reuşea să gestioneze mai bine începutul de meci, când a avut şansa de a se distanţa la 3-0 în primul set.

Cîrstea s-a plâns şi de modul în care japoneza a scos-o din ritm în decisiv, prin pauze pentru baie sau fizioterapeut, dar recunoaşte că a avut şi multe şanse de care nu a profitat.

În final, Cîrstea nu a vrut să vorbească despre momentul tensionat de la fileu, mai ales că a fost ultima sa prezenţă la turneul din Australia. Aceasta consideră că cei 20 de ani în care a participat la Melbourne cântăresc mai mult decât cele 5 secunde de la finalul meciului cu Osaka: