Sorana Cîrstea, niciun cuvânt pentru Naomi Osaka, după scandalul de la Australian Open: "20 de ani cântăresc mai mult" - Antena Sport

Sorana Cîrstea, niciun cuvânt pentru Naomi Osaka, după scandalul de la Australian Open: “20 de ani cântăresc mai mult”

Alex Masgras Publicat: 22 ianuarie 2026, 14:13

Sorana Cîrstea, niciun cuvânt pentru Naomi Osaka, după scandalul de la Australian Open: 20 de ani cântăresc mai mult

Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka, la finalul meciului de la Australian Open 2026 / Getty Images

Sorana Cîrstea a fost eliminată de la Australian Open, după înfrângerea suferită în turul 2 de la Melbourne de către Naomi Osaka, dublă câştigătoare a turneului de la Antipozi. Finalul meciului de pe Margaret Court Arena a fost unul tensionat, atunci când românca i-a reproşat jucătoarei din Japonia că este lipsită de fair-play.

Cîrstea s-a plâns de faptul că Osaka s-a încurajat între serviciile româncei şi s-a plâns de acest lucru şi arbitrului de scaun. La final, strângerea de mână a fost una rece, iar Osaka a cerut explicaţii, moment în care Cîrstea nu s-a mai ferit şi a spus tot ce a deranjat-o în timpul meciului.

Sorana Cîrstea, despre conflictul cu Naomi Osaka: “Nu vreau să discut”

În ceea ce priveşte meciul, Sorana Cîrstea este de părere că ar fi trebuit să se impună în două seturi, dacă reuşea să gestioneze mai bine începutul de meci, când a avut şansa de a se distanţa la 3-0 în primul set.

Cîrstea s-a plâns şi de modul în care japoneza a scos-o din ritm în decisiv, prin pauze pentru baie sau fizioterapeut, dar recunoaşte că a avut şi multe şanse de care nu a profitat.

În final, Cîrstea nu a vrut să vorbească despre momentul tensionat de la fileu, mai ales că a fost ultima sa prezenţă la turneul din Australia. Aceasta consideră că cei 20 de ani în care a participat la Melbourne cântăresc mai mult decât cele 5 secunde de la finalul meciului cu Osaka:

“A fost un meci bun, per total, cu suișuri și coborâșuri, cred că pentru mine cheia a fost începutul de meci, am avut 2-0 și ceva șanse să fac 3-0. Sincer, trebuia să câștig în două seturi, iar la nivelul acesta, dacă nu îți fructifici șansele, imediat se schimbă momentul și toată lumea joacă bine.

Am fost destul de mulțumită de setul 2, începusem să-mi intru în ritm, să pot să găsesc soluțiile și ce aveam de făcut. Apoi, în setul 3, acele opriri, cu dus la baie, chemat fizio, m-au scos din ritm, însă chiar și așa am avut foarte multe șanse de care nu am știut să profit.

Pe final, ea a jucat mult mai bine decât mine. A fost un meci bun, un meci mult peste un tur 2 de Grand Slam, însă din păcate cineva trebuie să câștige și altcineva trebuie să piardă.

Un tânăr și-a pus pe telefonul lui cardul străbunicului și a comandat mâncare de 14.000 lei pe GlovoUn tânăr și-a pus pe telefonul lui cardul străbunicului și a comandat mâncare de 14.000 lei pe Glovo
Nu vreau să discut, au fost 5 secunde de discuție, acesta a fost ultimul meu meci la Australian Open, iar eu cred că cei 20 de ani de carieră cântăresc mai mult decât acele 5 secunde de discuție pe care le-am avut cu Naomi Osaka la fileu”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit eurosport.ro.

