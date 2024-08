Un muzeu dedicat carierei lui Novak Djokovic va fi construit la Belgrad! - Antena Sport

Djokovic a izbucnit în lacrimi după triumful pe care şi-l dorea de multă vreme. La Jocurile Olimpice de la Tokyo Djokovic a fost învins în semifinale de Alexander Zverev. Germanul avea să cucerească aurul olimpic.

Novak Djokovic, prima reacție după ce l-a învins pe Carlos Alcaraz și a câștigat aurul olimpic: „Sunt în stare de șoc!”

Novak Djokovic a oferit prima reacție după ce l-a învins pe Carlos Alcaraz și a câștigat aurul olimpic. Tenismenul din Serbia a transmis un mesaj superb, după finala de la Paris.

După meci, Novak Djokovic a transmis că a dat tot ce avea mai bun pentru a câștiga aurul la Jocurile Olimpice.

Acesta a dezvăluit că victoria este una specială și că se simte mândru pentru că a adus o medalie de aur pentru Serbia.

„Am jucat aproape 3 ore, a fost o luptă incredibilă. Am crezut că pot câștiga. Mereu revine în meci (n.r. Alcaraz), așa că am încercat să dau tot ce am mai bun.

Am avut șanse, a avut și el șanse, cred că a fost corect să terminăm cele două seturi în tie-break. Nu știu ce să mai spun, sunt în stare de șoc. Mi-am dat sufletul, inima, familia, totul, pentru a obține aurul olimpic. Am reușit asta la 37 de ani!

Totul este special, dar sunt mândru să reprezint Serbia. Știu că Rafa, Carlos iubesc să joace pentru Spania, Roger iubea să joace pentru Elveția.