Carlos Alcaraz - Alexander Zverev, duel de senzaţie în semifinalele turneului de la Cincinnati - Antena Sport

Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, s-a calificat vineri în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, învingându-l în trei seturi, 6-3, 4-6, 7-5, pe rusul Andrei Rublev, cap de serie numărul 9.

Acesta este al 15-lea meci consecutiv câştigat de Alcaraz la competiţiile de categoria Masters 1.000, la care a reuşit să acceadă în penultimul act pentru a 12-a oară în carieră.

Carlos Alcaraz şi Alexander Zverev se vor lupta în semifinalele turneului de la Cincinnati

Carlos Alcaraz îl va avea ca adversar în penultimul act al competiţiei pe germanul Alexander Zverev, ocupantului locului 3 în clasamentul ATP şi campion la Cincinnati în 2021, care a dispus la rândul său, cu 6-2, 6-2, de americanul Ben Shelton.

În cealaltă semifinală de la Cincinnati se vor înfrunta italianul Jannik Sinner, numărul unu mondial şi deţinătorul trofeului, şi francezul Terence Atmane, marea surpriză a competiţiei, care şi-au asigurat calificarea în această fază încă de joi.

Rezultate – sferturi de finală:

Joi