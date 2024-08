Momente de panică la US Open! Yoshihito Nishioka s-a prăbușit pe teren! Ce s-a întâmplat cu jucătorul din Japonia - Antena Sport

Momente de panică la US Open! Yoshihito Nishioka s-a prăbușit pe teren! Ce s-a întâmplat cu jucătorul din Japonia

Momente de panică la US Open! Profimedia Au fost momente de panică la US Open! Japonezul Yoshihito Nishioka s-a prăbușit pe teren și nu a mai putut continua duelul cu Miomir Kecmanovic. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Totul s-a întâmplat la începutul setului 5 al acestei partide, atunci când Miomir avea o minge de break. La momentul respectiv, japonezul s-a prăbușit, pur și simplu, pe teren. Momente de panică la US Open! Potrivit informațiilor oferite de eurosport.ro, japonez a leșinat pentru scurt timp, din cauza crampelor puternice, care l-au făcut să tremure. Think Nishioka had to be in excruciating pain as he most probably hurt his left thigh.

He started to feel unwell and doctor had to be called.

Hope it’s not serious. pic.twitter.com/xSeYkQajyn

Adversarul său, Miomir Kecmanovic a dat dovadă de un fair-play ieșit din comun și s-a așezat lângă adversarul său, atunci când acesta prima îngrijiri medicale.

Chiar dacă incidentul s-a dovedit a nu fi unul grav, Nishioka a fost nevoit să abandoneze partida. În turul al 2-lea, sârbul Miomir Kecmanovic se va duela cu Lorenzo Musetti, care l-a învins în runda inaugurală pe Reilly Opelka.

Novak Djokovic, victorie fără emoții în primul tur de la US Open!

Novak Djokovic a reușit o victorie fără emoții în primul tur de la US Open! Tenismanul sârb, numărul doi mondial şi deţinătorul trofeului, a debutat cu dreptul la ultimul turneu de Mare Şlem al anului, US Open, impunându-se cu 6-2, 6-2, 6-4 în faţa moldoveanului Radu Albot (locul 138 ATP), luni la New York.

Djokovic (37 de ani), campion olimpic la simplu, luna aceasta la Paris, a avut nevoie de două ore şi şase minute pentru a-l învinge pe Albot, ocupantul locului 183 în clasamentul ATP.

Sârbul, care luptă pentru al 100-lea său trofeu în circuitul profesionist, îl va înfrunta în turul următor pe compatriotul său Laslo Djere, care a trecut în patru seturi, 6-1, 6-7 (7/9), 6-4, 6-2, de germanul Jan-Lennard Struff în meciul de debut, notează agerpres.ro. Novak Djokovic a obţinut luni a 89-a victorie din cariera sa la Flushing Meadows, egalându-l astfel pe fostul său rival elveţian Roger Federer. Cei doi sunt depăşiţi doar de legendarul tenisman american Jimmy Connors, care a obţinut 98 de victorii la US Open.

