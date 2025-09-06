Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Novak Djokovic nu dă înapoi! Încă visează la titlul de Grand Slam cu numărul 25: "Nu renunţ! Voi continua să mă bat" - Antena Sport

Home | Tenis | US Open | Novak Djokovic nu dă înapoi! Încă visează la titlul de Grand Slam cu numărul 25: “Nu renunţ! Voi continua să mă bat”

Novak Djokovic nu dă înapoi! Încă visează la titlul de Grand Slam cu numărul 25: “Nu renunţ! Voi continua să mă bat”

Publicat: 6 septembrie 2025, 13:55

Comentarii
Novak Djokovic nu dă înapoi! Încă visează la titlul de Grand Slam cu numărul 25: Nu renunţ! Voi continua să mă bat

Novak Djokovic / Profimedia

Tenismanul sârb Novak Djokovic, învins vineri în semifinalele turneului US Open, a declarat că nu renunţă să lupte pentru un al 25-lea său titlu de Mare Şlem, la cei 38 de ani ai săi, transmite AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Va fi foarte dificil să depăşesc obstacolele” reprezentate de primii doi jucători ai lumii, italianul Jannik Sinner şi spaniolul Carlos Alcaraz, finaliştii de la US Open, dar “nu renunţ la Grand Slam, voi continua să mă bat”, a afirmat numărul şapte mondial după ce a fost învins de Alcaraz, în semifinale la New York, cu 6-4, 7-6 (7/4), 6-2.

Novak Djokovic nu renunţă la titlul de Grand Slam cu numărul 25

“Vreau să joace toate turneele de Mare Şlem în sezonul viitor. Sunt turnee diferite de celelalte şi stâlpii sportului nostru”, a adăugat Djokovic, care a obţinut ultimul trofeu major la US Open în 2023.

“Sunt mulţumit de nivelul meu de joc, dar aspectul fizic e cel care face diferenţa”, a dezvăluit fostul lider mondial.

“După sferturile de finală au spus că voi face tot ce pot pentru a permite corpului să fie în stare să suporte acest nivel şi acest ritm pentru atâtea ore cât e nevoie, dar nu a fost suficient”, a mai spus Djokovic.

Reclamă
Reclamă

“Din nefericire, nu am mai avut energie după setul al doilea” cu Alcaraz, meciul încheindu-se după două ore şi jumătate. “Acest gen de sentiment l-am avut şi contra lui Jannik Sinner”.

“Formatul de cinci seturi îmi face misiunea foarte, foarte dificilă”, contra lui Alcaraz şi Sinner, “mai ales în ultimele tururi ale unui Grand Slam”, a recunoscut Djokovic.

Evident că este frustrant când nu eşti capabil să susţii comparaţia fizică, dar, în acelaşi timp, nu este o surpriză, e legat de timpul petrecut, de vârstă”, a subliniat “Nole”.

Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
Reclamă

Întrebat despre programul său până la finalul sezonului, Djokovic a afirmat că singurul turneu de care este sigur că îl va disputa va fi cel ATP 250 de la Atena, de la începutul lunii noiembrie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care un bărbat dă foc benzinăriei în Timiş. Beat, a dat cu flăcări pe angajaţi, apoi a fugit
Observator
Momentul în care un bărbat dă foc benzinăriei în Timiş. Beat, a dat cu flăcări pe angajaţi, apoi a fugit
Ce meserie are, de fapt, Teodora Stoica. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Fanatik.ro
Ce meserie are, de fapt, Teodora Stoica. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
13:44
Dani Coman, dispus să îi dea drumul lui Mario Tudose la FCSB! Totul depinde acum de Gigi Becali
13:40
Dumitru Dragomir i-a pus la zid pe tricolori după România – Canada 0-3: “Varză! Ciorbă de potroace”
13:28
LIVE VIDEOA treia sesiune de antrenamente a MP al Italiei e ACUM! Cursa de la Monza e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
13:08
Donald Trump va asista la finala masculină de la US Open. Carlos Alcaraz: “E minunat pentru tenis”
12:49
Primarul Piteştiului a spus de cine depinde transferul lui Mario Tudose la FCSB!
12:36
Pierre Gasly şi-a prelungit contractul cu Alpine: “Va conduce o nouă eră în 2026”
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 VIDEORomânia – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 4 Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer 5 EXCLUSIVMircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc” 6 Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu “câinii”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut