Novak Djokovic nu dă înapoi! Încă visează la titlul de Grand Slam cu numărul 25: "Nu renunţ! Voi continua să mă bat" - Antena Sport

Tenismanul sârb Novak Djokovic, învins vineri în semifinalele turneului US Open, a declarat că nu renunţă să lupte pentru un al 25-lea său titlu de Mare Şlem, la cei 38 de ani ai săi, transmite AFP.

“Va fi foarte dificil să depăşesc obstacolele” reprezentate de primii doi jucători ai lumii, italianul Jannik Sinner şi spaniolul Carlos Alcaraz, finaliştii de la US Open, dar “nu renunţ la Grand Slam, voi continua să mă bat”, a afirmat numărul şapte mondial după ce a fost învins de Alcaraz, în semifinale la New York, cu 6-4, 7-6 (7/4), 6-2.

Novak Djokovic nu renunţă la titlul de Grand Slam cu numărul 25

“Vreau să joace toate turneele de Mare Şlem în sezonul viitor. Sunt turnee diferite de celelalte şi stâlpii sportului nostru”, a adăugat Djokovic, care a obţinut ultimul trofeu major la US Open în 2023.

“Sunt mulţumit de nivelul meu de joc, dar aspectul fizic e cel care face diferenţa”, a dezvăluit fostul lider mondial.

“După sferturile de finală au spus că voi face tot ce pot pentru a permite corpului să fie în stare să suporte acest nivel şi acest ritm pentru atâtea ore cât e nevoie, dar nu a fost suficient”, a mai spus Djokovic.