Care sunt posibilii adversari ai FCSB-ului, din grupa principală a Europa League - Antena Sport

FCSB se va afla în urna a 3-a, la tragerea la sorți de vineri, care este programată de la ora 14:00. Campioana României va întâlni astfel 2 adversare din urnele 1, 2 și 4, dar și o adversară din urna a 3-a.

FCSB a învins-o pe Aberdeen cu scorul general de 5-2, în play-off-ul Europa League. Campioana României a obținut astfel a doua calificare consecutivă în grupa acestei competiții.

FCSB s-a calificat în grupa principală de Europa League, după ce a eliminat-o pe Aberdeen, în play-off. După meciurile serii de joi, au fost stabilite și urnele pentru tragerea la sorți. Astfel, campioana României și-a aflat posibilele adversare.

FCSB – Aberdeen 3-0

FCSB – Aberdeen 3-0 a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația AntenaSport. Campioana României s-a calificat din nou în grupa principală de Europa League, pentru al doilea an consecutiv.

În manșa tur, Aberdeen și FCSB au remizat, scor 2-2, într-un meci pe care campioana l-a terminat în 10 oameni. Juri Cisotti a fost jucătorul eliminat, la duelul din Scoția. La retur, FCSB nu le-a dat nicio şansă scoţienilor. Darius Olaru, cu o “dublă” şi Adrian Şut au marcat cele 3 goluri marcate de FCSB în returul cu Aberdeen.

Cum au arătat echipele de start: