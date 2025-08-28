Care sunt posibilii adversari ai FCSB-ului, din grupa principală a Europa League - Antena Sport

FCSB s-a calificat în grupa principală de Europa League, după ce a eliminat-o pe Aberdeen, în play-off. După meciurile serii de joi, au fost stabilite și urnele pentru tragerea la sorți. Astfel, campioana României și-a aflat posibilele adversare.
FCSB a învins-o pe Aberdeen cu scorul general de 5-2, în play-off-ul Europa League. Campioana României a obținut astfel a doua calificare consecutivă în grupa acestei competiții.
Ce posibili adversari are FCSB, în grupa principală de Europa League
FCSB se va afla în urna a 3-a, la tragerea la sorți de vineri, care este programată de la ora 14:00. Campioana României va întâlni astfel 2 adversare din urnele 1, 2 și 4, dar și o adversară din urna a 3-a.
Cum arată urnele pentru grupa principală a Europa League:
Urna 1
- AS Roma
- FC Porto
- Rangers
- Feyenoord
- LOSC Lille
- Dinamo Zagreb
- Real Betis
- FC Salzburg
- Aston Villa
Urna 2
- Fenerbahce
- SC Braga
- Steaua Roșie
- Olympique Lyon
- Viktoria Plzen
- Ferencvaros
- Celtic
- Maccabi Tel-Aviv
- PAOK
Urna 3
- Young Boys
- Basel
- Midtjylland
- Freiburg
- Ludogoreț
- Nottingham Forest
- Strum Graz
- FCSB
- Nice
Urna 4
- Bologna
- Celta Vigo
- Stuttgart
- Panathinaikos
- Malmo
- Go Ahead Eagles
- Utrecht
- Genk
- Brann
Posibili adversari FCSB, varianta accesibilă: Dinamo Zagreb, Salzburg, Maccabi Tel-Aviv, Ferencvaros, Ludogoreț, Go Ahead Eagles, Rijeka.
Posibili adversari FCSB, varianta „de coșmar”: AS Roma, FC Porto, Fenerbahce, Olympique Lyon, Nottingham Forest, Celta Vigo, Stuttgart.
FCSB – Aberdeen 3-0
FCSB – Aberdeen 3-0 a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația AntenaSport. Campioana României s-a calificat din nou în grupa principală de Europa League, pentru al doilea an consecutiv.
În manșa tur, Aberdeen și FCSB au remizat, scor 2-2, într-un meci pe care campioana l-a terminat în 10 oameni. Juri Cisotti a fost jucătorul eliminat, la duelul din Scoția. La retur, FCSB nu le-a dat nicio şansă scoţienilor. Darius Olaru, cu o “dublă” şi Adrian Şut au marcat cele 3 goluri marcate de FCSB în returul cu Aberdeen.
Cum au arătat echipele de start: