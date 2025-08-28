Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Care sunt posibilii adversari ai FCSB-ului, din grupa principală a Europa League - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Care sunt posibilii adversari ai FCSB-ului, din grupa principală a Europa League

Care sunt posibilii adversari ai FCSB-ului, din grupa principală a Europa League

Alex Ioniță Publicat: 28 august 2025, 23:31

Comentarii
Care sunt posibilii adversari ai FCSB-ului, din grupa principală a Europa League

Sport Pictures

FCSB s-a calificat în grupa principală de Europa League, după ce a eliminat-o pe Aberdeen, în play-off. După meciurile serii de joi, au fost stabilite și urnele pentru tragerea la sorți. Astfel, campioana României și-a aflat posibilele adversare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a învins-o pe Aberdeen cu scorul general de 5-2, în play-off-ul Europa League. Campioana României a obținut astfel a doua calificare consecutivă în grupa acestei competiții.

Ce posibili adversari are FCSB, în grupa principală de Europa League

FCSB se va afla în urna a 3-a, la tragerea la sorți de vineri, care este programată de la ora 14:00. Campioana României va întâlni astfel 2 adversare din urnele 1, 2 și 4, dar și o adversară din urna a 3-a.

Cum arată urnele pentru grupa principală a Europa League:

Urna 1

  • AS Roma
  • FC Porto
  • Rangers
  • Feyenoord
  • LOSC Lille
  • Dinamo Zagreb
  • Real Betis
  • FC Salzburg
  • Aston Villa

Urna 2

  • Fenerbahce
  • SC Braga
  • Steaua Roșie
  • Olympique Lyon
  • Viktoria Plzen
  • Ferencvaros
  • Celtic
  • Maccabi Tel-Aviv
  • PAOK

Urna 3

  • Young Boys
  • Basel
  • Midtjylland
  • Freiburg
  • Ludogoreț
  • Nottingham Forest
  • Strum Graz
  • FCSB
  • Nice

Urna 4

  • Bologna
  • Celta Vigo
  • Stuttgart
  • Panathinaikos
  • Malmo
  • Go Ahead Eagles
  • Utrecht
  • Genk
  • Brann

Posibili adversari FCSB, varianta accesibilă: Dinamo Zagreb, Salzburg, Maccabi Tel-Aviv, Ferencvaros, Ludogoreț, Go Ahead Eagles, Rijeka.

Posibili adversari FCSB, varianta „de coșmar”: AS Roma, FC Porto, Fenerbahce, Olympique Lyon, Nottingham Forest, Celta Vigo, Stuttgart.

Reclamă
Reclamă

FCSB – Aberdeen 3-0

FCSB – Aberdeen 3-0 a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația AntenaSport. Campioana României s-a calificat din nou în grupa principală de Europa League, pentru al doilea an consecutiv.

În manșa tur, Aberdeen și FCSB au remizat, scor 2-2, într-un meci pe care campioana l-a terminat în 10 oameni. Juri Cisotti a fost jucătorul eliminat, la duelul din Scoția. La retur, FCSB nu le-a dat nicio şansă scoţienilor. Darius Olaru, cu o “dublă” şi Adrian Şut au marcat cele 3 goluri marcate de FCSB în returul cu Aberdeen.

Cum au arătat echipele de start:

Magistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la protesteMagistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la proteste
Reclamă

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic- Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea.
Rezerve: Zima, Kiki, Chiricheș, Politic, Oct. Popescu, Edjouma, Graovac, Alhassan, Alibec
Antrenor: Elias Charalambous

Aberdeen (4-3-3): Mitov – Devlin, Milne, Knoester, Jensen – Palaversa, Aouchiche, Shinnie – Keskinen, Sokler, Polvara
Rezerve: Suman, Vitolis, Devlin, Shinnie, Knoester, Polvara, Clarkson, Bilalovic, Boyd, Sokler, Lobban
Antrenor: Jimmy Thelin

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
Observator
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa o avere de la arabi. Prima reacție a patronului. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa o avere de la arabi. Prima reacție a patronului. Exclusiv
23:21
FCSB – Aberdeen 3-0! Roş-albaştrii, din nou în grupa Europa League! Olaru a reuşit o “dublă”, Şut, gol superb
23:18
Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor săi şi le-a dat o veste mare după calificarea istorică în grupa UECL!
23:14
LIVE SCORESorana Cîrstea – Karolina Muchova se joacă ACUM, în turul 2 la US Open 2025! Jaqueline Cristian, după ora 23:45
23:09
Mihai Rotaru, prima reacție după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League: “E o seară minunată”
22:59
Nicușor Bancu, anunț despre viitorul său după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League
22:55
Ştefan Baiaram a spus care e visul lui după ce oltenii au obţinut o calificare istorică în Conference League!
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 4 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu 5 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 6 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”