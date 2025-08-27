Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: "Uitați-vă numai la ea!" - Antena Sport

Închide meniul
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: "Uitați-vă numai la ea!"

Home | Fotbal | Europa League | Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: "Uitați-vă numai la ea!"

Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”

Publicat: 27 august 2025, 12:15

Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: Uitați-vă numai la ea!

Fanii Aberdeen, la meciul cu Celtic, din finala Cupei Scoţiei - Profimedia Images

Peste 750 de scoţieni se vor afla în Bucureşti pentru meciul de joi dintre FCSB şi Aberdeen, din play-off-ul pentru grupa Europa League. Presa din Scoţia a fost uimită şi le-a atras atenţia suporterilor de preţul scăuit al berii, în Capitală.

Fanii lui Aberdeen vor plăti 15 RON (3 euro) pentru o bere, un preţ considerat mic, ţinând cont că în Scoţia aceştia scot din buzunare 5 euro pentru o halbă de bere.

Scoţienii, uimiţi de preţul berii în Bucureşti

„Armata Roșie, peste 750 de suporteri la ultima numărătoare, își va urma echipa la București pentru prima deplasare europeană a sezonului.

Capitala României, un oraș cu aproape 2 milioane de locuitori și cu temperaturile urcând zilele acestea până la 27 de grade, a fost o destinație dorită de mulți fani pentru play-off-ul Europa League.

O halbă de bere (uitați-vă numai la ea!) costă doar 15 lei – adică 3 euro sau 2,56 lire sterline”, au scris cei de la pressandjournal.co.uk.

Cum l-au numit britanicii pe Gigi Becali

FCSB are parte de un start de sezon ratat în Liga 1, dar e aproape de o calificare în grupa principală Europa League, iar Gigi Becali a anunţat că jucătorii vor avea prime de 200.000 de euro dacă vor trece de Aberdeen, joi, cu Arena Naţională plină.

Jurnaliştii de la Daily Record l-au numit controversat şi arogant pe patronul campioanei din ultimii doi ani din Liga 1, după ce au aflat ce prime vor avea Tănase şi compania pentru a se califica în grupa Europa League. În tur, cu Aberdeen gazdă, a fost 2-2.

“Steaua București (n.r. – FCSB) va obține un bonus uimitor pentru victoria împotriva Aberdeen, după ce proprietarul arogant a dezvăluit avantajele explicite ale contractului

Controversatul proprietar al echipei Steaua (n.r. – FCSB), Gigi Becali, a dezvăluit că le-a oferit unor jucători cheie un stimulent incredibil pentru a învinge echipa lui Jimmy Thelin”, au scris britanicii de la dailyrecord.co.uk.

