Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: "Uitați-vă numai la ea!" - Antena Sport

Fanii Aberdeen, la meciul cu Celtic, din finala Cupei Scoţiei - Profimedia Images

Peste 750 de scoţieni se vor afla în Bucureşti pentru meciul de joi dintre FCSB şi Aberdeen, din play-off-ul pentru grupa Europa League. Presa din Scoţia a fost uimită şi le-a atras atenţia suporterilor de preţul scăuit al berii, în Capitală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fanii lui Aberdeen vor plăti 15 RON (3 euro) pentru o bere, un preţ considerat mic, ţinând cont că în Scoţia aceştia scot din buzunare 5 euro pentru o halbă de bere.

Scoţienii, uimiţi de preţul berii în Bucureşti

„Armata Roșie, peste 750 de suporteri la ultima numărătoare, își va urma echipa la București pentru prima deplasare europeană a sezonului.

Capitala României, un oraș cu aproape 2 milioane de locuitori și cu temperaturile urcând zilele acestea până la 27 de grade, a fost o destinație dorită de mulți fani pentru play-off-ul Europa League.

O halbă de bere (uitați-vă numai la ea!) costă doar 15 lei – adică 3 euro sau 2,56 lire sterline”, au scris cei de la pressandjournal.co.uk.