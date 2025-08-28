Ce salariu are Alex Băluţă la Los Angeles FC? Diferenţa uriaşă faţă de Son şi surpriză în cazul lui Lloris - Antena Sport

Închide meniul
Ce salariu are Alex Băluţă la Los Angeles FC? Diferenţa uriaşă faţă de Son şi surpriză în cazul lui Lloris

Publicat: 28 august 2025, 11:12

Ce salariu are Alex Băluţă la Los Angeles FC? Diferenţa uriaşă faţă de Son şi surpriză în cazul lui Lloris

Alex Băluţă / Profimedia

Alex Băluţă a semnat zilele trecute cu Los Angeles FC până la finalul acestui an, cu opţiune de prelungire pe încă un an. Atacantul s-a despărţit de FCSB după ce a fost lăsat liber de Gigi Becali, patronul roş-albaştrilor nefiind satisfăcut de evoluţiile fostului jucător de la Craiova din ultima perioadă.

La formaţia din MLS, Alex Băluţă va fi coleg cu două nume uriaşe. Heung-Min Son şi Hugo Lloris, două legende ale celor de la Tottenham, joacă în prezent la echipa din California.

Salariul lui Alex Băluţă la Los Angeles FC

Potrivit iamsport.ro, Alex Băluţă va încasa 30.000 de euro pe lună de la Los Angeles FC. Salariul său nu suportă comparaţie cu cel al lui Heung-Min Son, cel care câştigă 11 milioane de euro pe an la Los Angeles FC.

Surprinzător, salariul lui Alex Băluţă este apropiat de cel al portarului Hugo Lloris. Campionul mondial din 2018 câştigă 45.000 de euro pe lună.

Los Angeles FC este un club destul de nou în MLS, fiind înfiinţat în toamna anului 2014 şi evoluează pe BMO Stadium, o arenă cu 22.000 de locuri. În acest moment, echipa traversează o perioadă bună, fiind pe locul 5 în Conferinţa de Vest, loc care asigură calificarea directă în optimile play-off-ului MLS, cu 41 de puncte.

Sezonul trecut, la FCSB, jucătorul cotat la 900.000 de euro pe transfermarkt.com a evoluat în 45 de meciuri pentru campioana României în toate competiţiile, reuşind să înscrie 6 goluri şi să ofere 5 pase de gol. În total, el are 81 de meciuri la FCSB şi a marcat 13 goluri.

Darius Olaru, după ce Băluţă a semnat cu Los Angeles FC: “Să ne aducă autografe”

Darius Olaru i-a transmis un mesaj lui Alex Băluţă, după ce fostul jucător al FCSB-ului a semnat cu Los Angeles FC. La echipa din MLS Alex Băluţă va fi coleg cu Heung-Min Son, fostul căpitan al lui Tottenham şi cu portarul francez Hugo Lloris.

Olaru i-a spus lui Băluţă să le aducă jucătorilor FCSB-ului autografe cu vedetele lui Los Angeles FC.

“Am mai vorbit cu el, mă bucur pentru el. Am văzut că are și niște cochipieri foarte buni acolo. Sper să își facă treaba, știu că e un jucător serios și sper să o facă bine și când mai vine pe acasă să ne aducă niște autografe de la coechipierii lui”, a spus Darius Olaru la conferinţa de presă organizată înaintea meciului decisiv al FCSB-ului cu Aberdeen.

