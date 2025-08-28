Ce salariu are Alex Băluţă la Los Angeles FC? Diferenţa uriaşă faţă de Son şi surpriză în cazul lui Lloris - Antena Sport

Alex Băluţă a semnat zilele trecute cu Los Angeles FC până la finalul acestui an, cu opţiune de prelungire pe încă un an. Atacantul s-a despărţit de FCSB după ce a fost lăsat liber de Gigi Becali, patronul roş-albaştrilor nefiind satisfăcut de evoluţiile fostului jucător de la Craiova din ultima perioadă.

La formaţia din MLS, Alex Băluţă va fi coleg cu două nume uriaşe. Heung-Min Son şi Hugo Lloris, două legende ale celor de la Tottenham, joacă în prezent la echipa din California.

Salariul lui Alex Băluţă la Los Angeles FC

Potrivit iamsport.ro, Alex Băluţă va încasa 30.000 de euro pe lună de la Los Angeles FC. Salariul său nu suportă comparaţie cu cel al lui Heung-Min Son, cel care câştigă 11 milioane de euro pe an la Los Angeles FC.

Surprinzător, salariul lui Alex Băluţă este apropiat de cel al portarului Hugo Lloris. Campionul mondial din 2018 câştigă 45.000 de euro pe lună.

Los Angeles FC este un club destul de nou în MLS, fiind înfiinţat în toamna anului 2014 şi evoluează pe BMO Stadium, o arenă cu 22.000 de locuri. În acest moment, echipa traversează o perioadă bună, fiind pe locul 5 în Conferinţa de Vest, loc care asigură calificarea directă în optimile play-off-ului MLS, cu 41 de puncte.