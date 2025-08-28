Gigi Becali a anunţat echipa de start a FCSB pentru returul crucial cu Aberdeen. Pe cine a sărit din schemă - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a anunţat echipa de start a FCSB pentru returul crucial cu Aberdeen. Pe cine a sărit din schemă

Publicat: 28 august 2025, 12:47

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Gigi Becali l-a sărit din schemă pe Vlad Chiricheş pentru FCSB – Aberdeen, returul play-off-ului pentru Europa League, ce se va desfăşura joi, de la 21:30, pe Arena Naţională.

Patronul campioanei a oferit şi echipa de start, singura necunoscută fiind al doilea fundaş central, unde va fi ales unul dintre Popescu şi Graovac.

“Echipa e asta: Crețu, Ngezana, le-am zis să aleagă între Popescu și Graovac. Ăsta cam face multe tâmpenii (n.r. – Mihai Popescu), le-am zis să aleagă ei care vor și să mai fie și Radunovic.

La centru o să fie Șut și mi-au zis ei să aleg eu între Lixandru și Baba. Chiricheș am zis că îl mai las puțin să își revină în viteză, probabil e obosit, e în vârstă. Așa mi-au zis, să aleg, și le-am zis că îmi place mai mult Lixandru.

O să joace Șut cu Lixandru. Chiricheș nu mai câștigă dueluri, el căuta jocul, mingea, contactul, acum nu mai caută… fuge de fotbal. Eu văd și simt ce se întâmplă fără să dau explicații”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu / Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea
