Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jackpot pentru FCSB după calificarea în grupa Europa League! Câţi bani îi intră în cont lui Gigi Becali - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Jackpot pentru FCSB după calificarea în grupa Europa League! Câţi bani îi intră în cont lui Gigi Becali

Jackpot pentru FCSB după calificarea în grupa Europa League! Câţi bani îi intră în cont lui Gigi Becali

Publicat: 28 august 2025, 23:32

Comentarii
Jackpot pentru FCSB după calificarea în grupa Europa League! Câţi bani îi intră în cont lui Gigi Becali

Gigi Becali - Hepta

Gigi Becali a reuşit o importantă lovitură financiară după ce FCSB s-a calificat în grupa principală din Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bonusul pe care îl va primi campioana României pentru participarea în grupa Europa League este de 4.31 milioane de euro! Din start Becali a câştigat mai bine de un milion în plus faţă de cât ar fi primit în cazul în care FCSB mergea în Conference League. Bonusul acolo este de 3.17 milioane de euro.

Lovitură financiară pentru Gigi Becali după o nouă calificare în grupa Europa League

Gigi Becali îşi făcea un calcul că ar putea încasa 17 milioane de euro din banii de la UEFA, din bilete şi din marketpool.

În grupa principală din Europa League victoria este recompensată cu 400.000 de euro, iar egalul cu 133.000 de euro.

FCSB a învins-o cu 3-0 pe Aberdeen în returul pentru grupa principală Europa League. Darius Olaru a reuşit o “dublă”. Celălalt gol a fost marcat de Adrian Şut, care a avut o execuţie superbă.

Reclamă
Reclamă

FCSB a marcat 3 goluri în 13 minute. Mai întâi, în minutul 45+1, a marcat Olaru din penalty. Şut a marcat în minutul 52, iar acelaşi Olaru a marcat golul de 3-0, în minutul 59.

Scoţienii au evoluat în 10 din minutul 44, atunci când Alexander Jensen a fost eliminat la faza penalty-ului roş-albaştrilor.

 

Magistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la protesteMagistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la proteste
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
Observator
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa o avere de la arabi. Prima reacție a patronului. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa o avere de la arabi. Prima reacție a patronului. Exclusiv
23:31
LIVE SCORESorana Cîrstea – Karolina Muchova se joacă ACUM, în turul 2 la US Open 2025! Jaqueline Cristian, după ora 23:45
23:31
Care sunt posibilii adversari ai FCSB-ului, din grupa principală a Europa League
23:21
FCSB – Aberdeen 3-0! Roş-albaştrii, din nou în grupa Europa League! Olaru a reuşit o “dublă”, Şut, gol superb
23:18
Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor săi şi le-a dat o veste mare după calificarea istorică în grupa UECL!
23:09
Mihai Rotaru, prima reacție după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League: “E o seară minunată”
22:59
Nicușor Bancu, anunț despre viitorul său după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 4 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu 5 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 6 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”