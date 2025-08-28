Jackpot pentru FCSB după calificarea în grupa Europa League! Câţi bani îi intră în cont lui Gigi Becali - Antena Sport

Gigi Becali a reuşit o importantă lovitură financiară după ce FCSB s-a calificat în grupa principală din Europa League.

Bonusul pe care îl va primi campioana României pentru participarea în grupa Europa League este de 4.31 milioane de euro! Din start Becali a câştigat mai bine de un milion în plus faţă de cât ar fi primit în cazul în care FCSB mergea în Conference League. Bonusul acolo este de 3.17 milioane de euro.

Lovitură financiară pentru Gigi Becali după o nouă calificare în grupa Europa League

Gigi Becali îşi făcea un calcul că ar putea încasa 17 milioane de euro din banii de la UEFA, din bilete şi din marketpool.

În grupa principală din Europa League victoria este recompensată cu 400.000 de euro, iar egalul cu 133.000 de euro.

FCSB a învins-o cu 3-0 pe Aberdeen în returul pentru grupa principală Europa League. Darius Olaru a reuşit o “dublă”. Celălalt gol a fost marcat de Adrian Şut, care a avut o execuţie superbă.