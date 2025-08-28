Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor săi şi le-a dat o veste mare după calificarea istorică în grupa UECL! - Antena Sport

Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor săi pentru că, înainte de meci, a spus că Istanbul Başakşehir este o echipă superioară Universităţii Craiova.
Universitatea Craiova a trecut cu 5-2 la general de Istanbul Başakşehir şi merge în grupa principală din Conference League.
Mirel Rădoi: “Chiar sunt mulţumit. E o seară magică”
“Chiar sunt mulţumit. E o seară magică. Nu cred că e o mare performanţă pentru mine, cât pentru tot ce înseamnă Oltenia.
M-am gândit la multe lucruri. A fost 2-1 acolo. Poate nu întâmplător am câştigat cu 2-1 acolo, am primit gol, să ne ţină concentraţi.
Din dorinţa de a-i face concentraţi şi să înţeleagă cât de valoros e adversarul, am făcut o mare greşeală şi le cer scuze. E posibil să îi fi subestimat (n.r: pe jucătorii săi). Cred că ar fi trebuit să punem accentul mai mult pe echipa noastră.
În seara asta, totul se duce spre credinţă. Orice am face, totul se duce spre asta.
(n.r. Ce au discutat în vestiar) Le-am transmis felicitări. Nu e uşor să reuşeşti rezultatele astea şi jocul acesta. Ţin să îl felicit şi pe Mitriţă că a fost alături de noi. În mare parte i se datorează parcursul din campionat, pentru că am reuşit să jucăm aşa.
(n.r: La ce s-a uitat după meci) Mă uitam la momentele de joc unde am întâmpinat dificultăţi. Vrem sau nu, sunt mai valoroşi ca noi. De asta mi-am şi cerut scuze.