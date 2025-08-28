Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor săi şi le-a dat o veste mare după calificarea istorică în grupa UECL! - Antena Sport

(n.r: Ce faceţi cu Baiaram. Şi când spuneţi că nu joacă, joacă) Acum sper să îl vindem (n.r: râde). A vrut să joace, a fost dorinţa lui. Ca jucător, am fost manipulat să joc şi când nu am putut să o fac. Nu vreau să fiu în această situaţie şi nu vreau să pun presiune pe ei. Îi las să decidă, pentru că nu vreau să sufere în carieră.

(n.r: despre tensiunile din meci) Tensiunile nu au plecat de la mine. Am spus şi la conferinţă că trebuie să fim calmi. Pentru mine a fost o lecţie, cum ar trebui să mă comport pe viitor.

Cu siguranţă vor mai veni jucători. Un fundaş, un număr 6 şi un atacant.

(n.r: Cât îi lăsaţi să petreacă?) Până mâine dimineaţă. Am mutat antrenamentul, o să fie mâine seară. După aceea, o să vorbim cu doctorul pe cine putem conta la Botoşani.

Am băut şi o gură de bere, nu plec cu maşina, nimeni să nu-şi facă griji”, a declarat Mirel Rădoi, pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir 3-1.

Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir 3-1! Calificare istorică pentru olteni în grupa Conference League

Echipa Universitatea Craiova a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia turcă Istanbul Başakşehir, în manşa secundă a play-off-ului din Conference League. Oltenii s-au calificat în premieră în grupa Conference League.

Prima ocazie a meciului a fost la poarta Craiovei, iar din cornerul rezultat Selke a deschis scorul pe stadionul Ion Oblemenco, turcii preluând conducerea. Cu un public incredibil, care a împins efectiv echipa, egalarea a venit repede, după numai două minute, când a marcat Alex Cicâldău, din careu, după un assist al lui Bancu. Gazdele au presat, căutând să înscrie şi, după uriaşa şansă a lui Baiaram, din minutul 13, acelaşi jucător a adus-o pe Craiova la conducere, marcând din pasa lui Bancu, în minutul 27. Craiova conducea cu 2-1 şi 4-2 la general, iar Tudor Băluţă a trimis puţin pe lângă bara din stânga, în minutul 32.

Turcii au terminat prima repriză în atac, iar în minutul 61 Kemen a reluat peste poarta lui Isenko. Opoku l-a imitat şase minute mai târziu, pentru ca turcii să rămână în zece în minutul 80 după eliminarea lui Christopher Operi, cu două galbene într-un minut. La faza imediat următoare Mekvabishvili l-a găsit cu o pasă în careu pe Steven Nsimba şi acesta a făcut 3-1. Spiritele s-au încins şi între jucătorii şi oficialii de pe cele două bănci de rezerve a izbucnit un conflict oprit de arbitrul Schlager. Până la final nu s-a mai înscris şi Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1 şi, cu 5-2 la general, echipa lui Mirel Rădoi se califică în premieră în grupele unei competiţii europene.