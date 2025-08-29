Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răzvan Lucescu, după calificarea cu PAOK în grupa Europa League: "Doar un prost nu ar fi mulţumit" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Răzvan Lucescu, după calificarea cu PAOK în grupa Europa League: “Doar un prost nu ar fi mulţumit”

Răzvan Lucescu, după calificarea cu PAOK în grupa Europa League: “Doar un prost nu ar fi mulţumit”

Publicat: 29 august 2025, 0:05

Comentarii
Răzvan Lucescu, după calificarea cu PAOK în grupa Europa League: Doar un prost nu ar fi mulţumit

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, a învins joi seara, pe teren propriu, scor 5-0, Rijeka. PAOK s-a calificat în grupa Europa League cu 5-1 la general. Fostul selecţioner a avut şi o primă reacţie după partida de pe Toumba

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Este o victorie foarte importantă, am obținut biletul pentru faza grupei Europa League, care este importantă pentru anul nostru și ne va ajuta în procesul evolutiv pe care îl urmăm. Doar un prost nu ar fi mulțumit.

Răzvan Lucescu şi PAOK, în grupa principală Europa League

Totuși, mâine este o altă zi, avem un meci diferit și dificil împotriva lui Atromitos duminică. În ceea ce privește meciurile, cea mai bună echipă se califică în final. Nu am meritat să pierdem în Croația.

Sunt foarte mulțumit de atitudinea de care au dat dovadă jucătorii. Pentru mine, rămâne doar următorul meci! Cu siguranță este important că suntem în Europa League, dar trebuie să ne concentrăm pe următoarele noastre obligații”, a declarat Lucescu, citat de sportal.gr.

PAOK – Rijeka 5-0

Pe Toumba, PAOK a avut o primă repriză foarte bună şi Soualiho Meite a înscris din assitul lui Zivkovic, în minutul 12, anulând avantajul de un gol, din tur, al oaspeţilor. Croaţii au avut o bară, în minutul 23, prin Fruk, dar două minute mai târziu Giannis Konstantelias a majorat avantajul echipei lui Lucescu junior.

Reclamă
Reclamă

Konstantelios a fost omul pasei decisive în minutul 56, la golul lui Fedor Chalov, şi oaspeţii au rămas în zece din minutul 71, după ce Majstorovic a primit al doilea galben şi a fost eliminat.

Grecii au profitat de superioritatea din teren şi Giorgos Giakoumakisa a dus scorul la 4-0, punând punct speranţelor oaspeţilor. Până la finalul meciului Dimitris Pelkas a stabilit, în minutul 89, rezultatul final, 5-0 pentru PAOK, care s-a calificat în grupa Europa League.

Magistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la protesteMagistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la proteste
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
Observator
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
Ce sumă uriașă a câștigat Gigi Becali după calificarea FCSB în Europa League
Fanatik.ro
Ce sumă uriașă a câștigat Gigi Becali după calificarea FCSB în Europa League
0:03 29 aug.
LIVE SCORESorana Cîrstea – Karolina Muchova se joacă ACUM, în turul 2 la US Open 2025! Românca a trimis meciul în decisiv
23:44
Gigi Becali, show total după calificarea în Europa League: “Ziua de 22 de milioane de euro”
23:43
Adrian Șut, în culmea fericirii după ce FCSB s-a calificat în Europa League. A spus care e obiectivul campioanei
23:32
Jackpot pentru FCSB după calificarea în grupa Europa League! Câţi bani îi intră în cont lui Gigi Becali
23:31
Care sunt posibilii adversari ai FCSB-ului, din grupa principală a Europa League
23:21
FCSB – Aberdeen 3-0! Roş-albaştrii, din nou în grupa Europa League! Olaru a reuşit o “dublă”, Şut, gol superb
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunţat echipa de start a FCSB pentru returul crucial cu Aberdeen. Pe cine a sărit din schemă 2 Ce salariu are Alex Băluţă la Los Angeles FC? Diferenţa uriaşă faţă de Son şi surpriză în cazul lui Lloris 3 Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor săi şi le-a dat o veste mare după calificarea istorică în grupa UECL! 4 Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga! Detalii incendiare legate de contractul lui Louis Munteanu cu CFR Cluj 5 Câţi fani vor fi pe Arena Naţională la FCSB – Aberdeen 6 Câți bani va încasa Universitatea Craiova după calificarea istorică în Conference League
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”