Răzvan Lucescu, după calificarea cu PAOK în grupa Europa League: "Doar un prost nu ar fi mulţumit" - Antena Sport

PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, a învins joi seara, pe teren propriu, scor 5-0, Rijeka. PAOK s-a calificat în grupa Europa League cu 5-1 la general. Fostul selecţioner a avut şi o primă reacţie după partida de pe Toumba

“Este o victorie foarte importantă, am obținut biletul pentru faza grupei Europa League, care este importantă pentru anul nostru și ne va ajuta în procesul evolutiv pe care îl urmăm. Doar un prost nu ar fi mulțumit.

Răzvan Lucescu şi PAOK, în grupa principală Europa League

Totuși, mâine este o altă zi, avem un meci diferit și dificil împotriva lui Atromitos duminică. În ceea ce privește meciurile, cea mai bună echipă se califică în final. Nu am meritat să pierdem în Croația.

Sunt foarte mulțumit de atitudinea de care au dat dovadă jucătorii. Pentru mine, rămâne doar următorul meci! Cu siguranță este important că suntem în Europa League, dar trebuie să ne concentrăm pe următoarele noastre obligații”, a declarat Lucescu, citat de sportal.gr.

PAOK – Rijeka 5-0

Pe Toumba, PAOK a avut o primă repriză foarte bună şi Soualiho Meite a înscris din assitul lui Zivkovic, în minutul 12, anulând avantajul de un gol, din tur, al oaspeţilor. Croaţii au avut o bară, în minutul 23, prin Fruk, dar două minute mai târziu Giannis Konstantelias a majorat avantajul echipei lui Lucescu junior.