Adrian Șut, în culmea fericirii după ce FCSB s-a calificat în Europa League. A spus care e obiectivul campioanei - Antena Sport

Adrian Șut a oferit prima reacție după FCSB – Aberdeen 3-0. Mijlocașul campioanei s-a declarat fericit după calificarea în Europa League.

Adrian Șut a marcat un gol superb în meciul cu Aberdeen. La interviul de la finalul partidei, mijlocașul a spus și ce a gândit, în momentul în care își pregătea execuția. De asemena, a a vorbit și despre obiectivul roș-albaștrilor, din Europa League.

Ce a spus Adrian Șut după ce FCSB s-a calificat în Europa League

“Suntem fericiți pentru că am reușit să fim constanți. Nu am scăzut nivelul. Am rămas în Europa League. Obiectivul era Champions League-ul, din păcate nu s-a putut.

Pentru fiecare jucător este foarte important. Sperăm să avem rezultate bune, cum am avut și anul trecut.

Atât timp cât câștigi, arbitrajul nu poate să fie decât bun. Au jucat și ei în 10, noi am gestionat mai bine meciul la ei acasă.