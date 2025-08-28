Adrian Șut, în culmea fericirii după ce FCSB s-a calificat în Europa League. A spus care e obiectivul campioanei - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Șut, în culmea fericirii după ce FCSB s-a calificat în Europa League. A spus care e obiectivul campioanei

Alex Ioniță Publicat: 28 august 2025, 23:43

Adrian Șut, în culmea fericirii după ce FCSB s-a calificat în Europa League. A spus care e obiectivul campioanei

FOTO: AntenaSport

Adrian Șut a oferit prima reacție după FCSB – Aberdeen 3-0. Mijlocașul campioanei s-a declarat fericit după calificarea în Europa League.

Adrian Șut a marcat un gol superb în meciul cu Aberdeen. La interviul de la finalul partidei, mijlocașul a spus și ce a gândit, în momentul în care își pregătea execuția. De asemena, a a vorbit și despre obiectivul roș-albaștrilor, din Europa League.

Ce a spus Adrian Șut după ce FCSB s-a calificat în Europa League

“Suntem fericiți pentru că am reușit să fim constanți. Nu am scăzut nivelul. Am rămas în Europa League. Obiectivul era Champions League-ul, din păcate nu s-a putut.

Pentru fiecare jucător este foarte important. Sperăm să avem rezultate bune, cum am avut și anul trecut.

Atât timp cât câștigi, arbitrajul nu poate să fie decât bun. Au jucat și ei în 10, noi am gestionat mai bine meciul la ei acasă.

M-am gândit să trag la poartă, am fost hotărât. Mă bucur că am reușit să marchez de această dată.

Nu este ușor, am venit după o perioadă grea. În campionat suntem într-o perioadă grea. În Europa am reușit să ne ridicăm, înafară de meciul de Champions League, în care am fost eliminați. Suntem fericiți pentru noi, pentru familiile noastre, mai ales pentru că multă lume nu ne vedea nici în Conference.

Ne bucurăm că am reușit să îi facem pe fani fericiți, îi așteptăm alături de noi.

Magistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la protesteMagistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la proteste
Ne-am gândit doar să ne calificăm. De acum ne vom gândi la cele mai bune echipe, ăsta este obiectivul nostru, să jucăm cu cele mai bune echipe și să le batem”, a spus Adrian Șut, la Pro Tv.

Care sunt posibilii adversari ai FCSB-ului, din grupa principală a Europa League

FCSB s-a calificat în grupa principală de Europa League, după ce a eliminat-o pe Aberdeen, în play-off. După meciurile serii de joi, au fost stabilite și urnele pentru tragerea la sorți. Astfel, campioana României și-a aflat posibilele adversare.

FCSB a învins-o pe Aberdeen cu scorul general de 5-2, în play-off-ul Europa League. Campioana României a obținut astfel a doua calificare consecutivă în grupa acestei competiții.

FCSB se va afla în urna a 3-a, la tragerea la sorți de vineri, care este programată de la ora 14:00. Campioana României va întâlni astfel 2 adversare din urnele 1, 2 și 4, dar și o adversară din urna a 3-a.

Cum arată urnele pentru grupa principală a Europa League:

Urna 1

AS Roma
FC Porto
Rangers
Feyenoord
LOSC Lille
Dinamo Zagreb
Real Betis
FC Salzburg
Aston Villa

Urna 2

Fenerbahce
SC Braga
Steaua Roșie
Olympique Lyon
Viktoria Plzen
Ferencvaros
Celtic
Maccabi Tel-Aviv
PAOK

Urna 3

Young Boys
Basel
Midtjylland
Freiburg
Ludogoreț
Nottingham Forest
Strum Graz
FCSB
Nice

Urna 4

Bologna
Celta Vigo
Stuttgart
Panathinaikos
Malmo
Go Ahead Eagles
Utrecht
Genk
Brann

Posibili adversari FCSB, varianta accesibilă: Dinamo Zagreb, Salzburg, Maccabi Tel-Aviv, Ferencvaros, Ludogoreț, Go Ahead Eagles, Rijeka.

Posibili adversari FCSB, varianta „de coșmar”: AS Roma, FC Porto, Fenerbahce, Olympique Lyon, Nottingham Forest, Celta Vigo, Stuttgart.

