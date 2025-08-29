"Gigi Becali a spus că vei marca" Reacţia lui Darius Olaru după ce a reuşit o "dublă" în meciul cu Aberdeen - Antena Sport

Darius Olaru a reacţionat, imediat după meci, după ce a reuşit o “dublă” în victoria FCSB-ului cu Aberdeen, scor 3-0. Campioana României merge pentru a doua oară la rând în grupa principală de Europa League.

Lui Olaru i s-a spus că Gigi Becali a declarat, înainte de meci, că el va marca. Căpitanul FCSB-ului s-a arătat foarte bucuros că a înscris, chiar a reuşit o “dublă”. El a mărturisit că nu ştia că Gigi Becali va veni la meci.

Darus Olaru: “Ne bucurăm că am reuşit să îi facem pe plac patronului”

“Putem spune că suntem mai fericiţi. Sper eu, odată cu această calificare, să trecem peste această pasă proastă.

(n.r: despre a doua calificare la rând în grupa Europa League) E important pentru noi, pentru că în aceste meciuri ne arătăm valoarea. Jucăm cu adversari de nivelul nostru, chiar mai buni.

Am văzut anul trecut cum a fost, ne-am simţit foarte bine şi sperăm să avem iar rezultate foarte bune.