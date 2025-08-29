"Gigi Becali a spus că vei marca" Reacţia lui Darius Olaru după ce a reuşit o "dublă" în meciul cu Aberdeen - Antena Sport

Darius Olaru a reacţionat, imediat după meci, după ce a reuşit o “dublă” în victoria FCSB-ului cu Aberdeen, scor 3-0. Campioana României merge pentru a doua oară la rând în grupa principală de Europa League.
Lui Olaru i s-a spus că Gigi Becali a declarat, înainte de meci, că el va marca. Căpitanul FCSB-ului s-a arătat foarte bucuros că a înscris, chiar a reuşit o “dublă”. El a mărturisit că nu ştia că Gigi Becali va veni la meci.
Darus Olaru: “Ne bucurăm că am reuşit să îi facem pe plac patronului”
“Putem spune că suntem mai fericiţi. Sper eu, odată cu această calificare, să trecem peste această pasă proastă.
(n.r: despre a doua calificare la rând în grupa Europa League) E important pentru noi, pentru că în aceste meciuri ne arătăm valoarea. Jucăm cu adversari de nivelul nostru, chiar mai buni.
Am văzut anul trecut cum a fost, ne-am simţit foarte bine şi sperăm să avem iar rezultate foarte bune.
(n.r: Dacă tot golul cu LASK Linz rămâne cel mai important pentru el) Cred că tot acela rămâne pentru mine mai important, pentru că a fost pe final de meci. A fost mai important decât în această seară. Mă bucur că mi-am ajutat echipa să trecem mai departe.
(n.r: Gigi Becali a spus că vei marca. Cât de important e suportul patronului?) Nu ştiam că va veni la meci. Ne bucurăm că am reuşit să îi facem pe plac în această seară, să obţinem calificarea. Nu am preferinţă, sper să arătăm că putem face faţă la acest nivel, să ne batem cu cei mai buni”, a declarat Darius Olaru pentru Pro TV după FCSB – Aberdeen 3-0.
FCSB a învins-o pe Aberdeen cu 3-0 şi s-a calificat din nou în faza principală a Europa League
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea scoţiană Aberdeen, în returul play-off-ului din Europa League, calificându-se în grupa unică a competiţiei.