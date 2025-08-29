"Gigi Becali a spus că vei marca" Reacţia lui Darius Olaru după ce a reuşit o "dublă" în meciul cu Aberdeen - Antena Sport

Închide meniul
"Gigi Becali a spus că vei marca" Reacţia lui Darius Olaru după ce a reuşit o "dublă" în meciul cu Aberdeen

Home | Fotbal | Europa League | “Gigi Becali a spus că vei marca” Reacţia lui Darius Olaru după ce a reuşit o “dublă” în meciul cu Aberdeen

“Gigi Becali a spus că vei marca” Reacţia lui Darius Olaru după ce a reuşit o “dublă” în meciul cu Aberdeen

Publicat: 29 august 2025, 0:11

Gigi Becali a spus că vei marca Reacţia lui Darius Olaru după ce a reuşit o dublă în meciul cu Aberdeen

Darius Olaru / Hepta

Darius Olaru a reacţionat, imediat după meci, după ce a reuşit o “dublă” în victoria FCSB-ului cu Aberdeen, scor 3-0. Campioana României merge pentru a doua oară la rând în grupa principală de Europa League.

Lui Olaru i s-a spus că Gigi Becali a declarat, înainte de meci, că el va marca. Căpitanul FCSB-ului s-a arătat foarte bucuros că a înscris, chiar a reuşit o “dublă”. El a mărturisit că nu ştia că Gigi Becali va veni la meci.

Darus Olaru: “Ne bucurăm că am reuşit să îi facem pe plac patronului”

Putem spune că suntem mai fericiţi. Sper eu, odată cu această calificare, să trecem peste această pasă proastă.

(n.r: despre a doua calificare la rând în grupa Europa League) E important pentru noi, pentru că în aceste meciuri ne arătăm valoarea. Jucăm cu adversari de nivelul nostru, chiar mai buni.

Am văzut anul trecut cum a fost, ne-am simţit foarte bine şi sperăm să avem iar rezultate foarte bune.

(n.r: Dacă tot golul cu LASK Linz rămâne cel mai important pentru el) Cred că tot acela rămâne pentru mine mai important, pentru că a fost pe final de meci. A fost mai important decât în această seară. Mă bucur că mi-am ajutat echipa să trecem mai departe.

(n.r: Gigi Becali a spus că vei marca. Cât de important e suportul patronului?) Nu ştiam că va veni la meci. Ne bucurăm că am reuşit să îi facem pe plac în această seară, să obţinem calificarea. Nu am preferinţă, sper să arătăm că putem face faţă la acest nivel, să ne batem cu cei mai buni”, a declarat Darius Olaru pentru Pro TV după FCSB – Aberdeen 3-0.

FCSB a învins-o pe Aberdeen cu 3-0 şi s-a calificat din nou în faza principală a Europa League

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea scoţiană Aberdeen, în returul play-off-ului din Europa League, calificându-se în grupa unică a competiţiei.

Magistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la protesteMagistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la proteste
Scoţienii au dat emoţii suporterilor din tribune, în minutul 2, când Sokler a şutat în Târnovanu, iar replica roş-albaştrilor a venit în minutul 11, la şutul lui Bîrligea. Partida a continuat, echilibrată, până în minutul 40 când gazdele au solicitat penalty, la căderea lui Miculescu în careul advers, însă arbitrul norvegian Espen Eskas nu a dat nimic.

Conducătorul meciului a fost însă chemat de VAR şi, după verificarea fazei, Eskas a acordat penalty pentru bucureşteni, considerând că Jensen a comis un henţ. Primind al doilea galben, danezul a fost eliminat şi Aberdeen a rămas în zece.

Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Olaru şi FCSB a intrat la vestiare cu avantaj minim. Repriza secundă a început cu un gol superb marcat de Adrian Şut, cu un şut de la 25 de metri, în minutul 52. După trei minute portarul oaspeţilor, Mitov, a scos şutul din careu al lui Florin Tănase, pentru ca minutul 59 să aducă al treilea gol al elevilor lui Charalambous. A fost o acţiune personală a lui Vali Creţu, mingea a ajuns la Olaru şi acesta a înscris cu un şut din careu.

Scoţienii nu au mai avut forţa de a pune probleme, iar bucureştenii s-au limitat să rămână la controlul jocului, fără să mai pună presiune.

FCSB s-a impus cu 3-0 în faţa lui Aberdeen şi, cu 5-2 scor general, s-a calificat în grupa unică din Liga Europa.

