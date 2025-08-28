Gigi Becali, show total după calificarea în Europa League: "Ziua de 22 de milioane de euro" - Antena Sport

Gigi Becali a făcut show total după FCSB – Aberdeen 3-0, meci în urma căruia campioana s-a calificat în grupa principală Europa League.
Becali şi-a făcut calculele zilei în care a câştigat 22 de milioane de euro: din calificarea în EL şi din procesul câştigat după transferul lui Florinel Coman. Becali trebuie să primească 6 milioane de euro, la care se adaugă dobânzi de 400.000 de euro.
”Am simțit. Lăsați-ne să ne pregătim de Europa League! Aduceți-ne echipă să mai batem și noi pe cineva în campionat. E o echipă… Mi-am dat seama, sunt foarte agresivi, dar n-au niciun talent să ne marcheze gol. Le-am zis lui MM că o să ia un roșu.
Gigi Becali, show total după calificarea în Europa League
De-aia am venit. Am zis că e diferență de valoare. Mi-a zis și Vali Argăseală că o să câștigăm la scor. Am luat și la TAS 6,4 milioane. Înțelegi? Atunci am zis să vin la stadion. MM spunea că vrea pe Mourinho. Eu n-am nicio pretenție.
Hai să ne mai gândim. Asta e zi de 20 de milioane de euro. Șase pe Coman plus 16 pe care sigur îi iau. 22-23 de milioane anul ăsta. Am făcut o ofertă, am mărit oferta la 4 milioane și jumătate. La ora asta vorbim altceva? Am câștigat 22 de milioane la ora asta, nu mă mai interesează să vorbesc de campionat”, a declarat Gigi Becali.
FCSB – Aberdeen 3-0
FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, pe Aberdeen, în returul play-off-ului din Europa League, calificându-se în grupa unică a competiţiei.
Scoţienii au dat emoţii suporterilor din tribune, în minutul 2, când Sokler a şutat în Târnovanu, iar replica roş-albaştrilor a venit în minutul 11, la şutul lui Bîrligea. Partida a continuat, echilibrată, până în minutul 40 când gazdele au solicitat penalti, la căderea lui Miculescu în careul advers, însă arbitrul norvegian Espen Eskas nu a dat nimic.
Conducătorul meciului a fost însă chemat de VAR şi, după verificarea fazei, Eskas a acordat penalti pentru bucureşteni, considerând că Jensen a comis un henţ. Primind al doilea galben, danezul a fost eliminat şi Aberdeen a rămas în zece.