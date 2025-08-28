Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, show total după calificarea în Europa League: "Ziua de 22 de milioane de euro" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Gigi Becali, show total după calificarea în Europa League: “Ziua de 22 de milioane de euro”

Gigi Becali, show total după calificarea în Europa League: “Ziua de 22 de milioane de euro”

Publicat: 28 august 2025, 23:44

Comentarii
Gigi Becali, show total după calificarea în Europa League: Ziua de 22 de milioane de euro

Gigi Becali, pe maşină - Antena Sport

Gigi Becali a făcut show total după FCSB – Aberdeen 3-0, meci în urma căruia campioana s-a calificat în grupa principală Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali şi-a făcut calculele zilei în care a câştigat 22 de milioane de euro: din calificarea în EL şi din procesul câştigat după transferul lui Florinel Coman. Becali trebuie să primească 6 milioane de euro, la care se adaugă dobânzi de 400.000 de euro.

”Am simțit. Lăsați-ne să ne pregătim de Europa League! Aduceți-ne echipă să mai batem și noi pe cineva în campionat. E o echipă… Mi-am dat seama, sunt foarte agresivi, dar n-au niciun talent să ne marcheze gol. Le-am zis lui MM că o să ia un roșu.

Gigi Becali, show total după calificarea în Europa League

De-aia am venit. Am zis că e diferență de valoare. Mi-a zis și Vali Argăseală că o să câștigăm la scor. Am luat și la TAS 6,4 milioane. Înțelegi? Atunci am zis să vin la stadion. MM spunea că vrea pe Mourinho. Eu n-am nicio pretenție.

Hai să ne mai gândim. Asta e zi de 20 de milioane de euro. Șase pe Coman plus 16 pe care sigur îi iau. 22-23 de milioane anul ăsta. Am făcut o ofertă, am mărit oferta la 4 milioane și jumătate. La ora asta vorbim altceva? Am câștigat 22 de milioane la ora asta, nu mă mai interesează să vorbesc de campionat”, a declarat Gigi Becali.

Reclamă
Reclamă

FCSB – Aberdeen 3-0

FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, pe Aberdeen, în returul play-off-ului din Europa League, calificându-se în grupa unică a competiţiei.

Scoţienii au dat emoţii suporterilor din tribune, în minutul 2, când Sokler a şutat în Târnovanu, iar replica roş-albaştrilor a venit în minutul 11, la şutul lui Bîrligea. Partida a continuat, echilibrată, până în minutul 40 când gazdele au solicitat penalti, la căderea lui Miculescu în careul advers, însă arbitrul norvegian Espen Eskas nu a dat nimic.

Conducătorul meciului a fost însă chemat de VAR şi, după verificarea fazei, Eskas a acordat penalti pentru bucureşteni, considerând că Jensen a comis un henţ. Primind al doilea galben, danezul a fost eliminat şi Aberdeen a rămas în zece.

Magistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la protesteMagistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la proteste
Reclamă

Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Olaru şi FCSB a intrat la vestiare cu avantaj minim. Repriza secundă a început cu un gol superb marcat de Adrian Şut, cu un şut de la 25 de metri, în minutul 52. După trei minute portarul oaspeţilor, Mitov, a scos şutul din careu al lui Florin Tănase, pentru ca minutul 59 să aducă al treilea gol al elevilor lui Charalambous. A fost o acţiune personală a lui Vali Creţu, mingea a ajuns la Olaru şi acesta a înscris cu un şut din careu.

Scoţienii nu au mai avut forţa de a pune probleme, iar bucureştenii s-au limitat să rămână la controlul jocului, fără să mai pună presiune.

FCSB s-a impus cu 3-0 în faţa lui Aberdeen şi, cu 5-2 scor general, s-a calificat în grupa unică din Europa League.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
Observator
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa o avere de la arabi. Prima reacție a patronului. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa o avere de la arabi. Prima reacție a patronului. Exclusiv
23:43
Adrian Șut, în culmea fericirii după ce FCSB s-a calificat în Europa League. A spus care e obiectivul campioanei
23:32
Jackpot pentru FCSB după calificarea în grupa Europa League! Câţi bani îi intră în cont lui Gigi Becali
23:31
LIVE SCORESorana Cîrstea – Karolina Muchova se joacă ACUM, în turul 2 la US Open 2025! Jaqueline Cristian, după ora 23:45
23:31
Care sunt posibilii adversari ai FCSB-ului, din grupa principală a Europa League
23:21
FCSB – Aberdeen 3-0! Roş-albaştrii, din nou în grupa Europa League! Olaru a reuşit o “dublă”, Şut, gol superb
23:18
Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor săi şi le-a dat o veste mare după calificarea istorică în grupa UECL!
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 4 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu 5 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 6 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”