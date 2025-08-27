FCSB - Aberdeen LIVE TEXT (Joi, 21:30). Campioana României se poate califica în grupa principală Europa League - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 27 august 2025, 18:31

Jucătorii de la FCSB, în meciul tur cu Aberdeen / Sport Pictures

FCSB o va înfrunta mâine pe Aberdeen într-un meci decisiv pentru calificarea în faza principală Europa League. Cele două se vor lupta pe Arena Națională după ce în manșa tur scorul a fost 2-2.

Duelul dintre FCSB și Aberdeen va avea loc joi seara, de la ora 21:30, urmând să fie transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Roș-albaștrii se află într-o criză de formă, în contextul în care în campionat au câștigat un singur meci în șapte etape. După manșa tur cu Aberdeen, echipa lui Elias Charalambous a pierdut în campionat cu FC Argeș, a patra înfrângere din acest sezon de Liga 1.

De cealaltă parte, are și ea parte de un start de sezon slab în Scoția, unde a pierdut în primele două etape. Clubul unde Alex Ferguson a scris istorie a pierdut contra celor de la Celtic și Hearts și se află pe ultimul loc, având însă și un meci în minus față de alte rivale.

FCSB și Aberdeen vor încerca astfel să facă uitate rezultatele slabe din startul de sezon și să se califice în grupa principală Europa League. Duelul decisiv are loc mâine, de la 21:30, pe Arena Națională, iar totul pornește de la 0, după ce în tur scorul a fost 2-2. Atunci, Bîrligea și Olaru au marcat pentru roș-albaștri.

Dacă se va califica în faza principală Europa League, campioana Ligii 1 ar ajunge pentru a doua oară consecutiv în grupa acestei competiții, după ce anul trecut a reușit inclusiv să ajungă în fazele eliminatorii.

Ce a spus Darius Olaru înainte de FCSB – Aberdeen

Ne așteaptă cel mai important meci de până acum. Mi se păreau mai importante cele din Champions League, însă asta ne-a mai rămas acum și trebuie să privim încrezători. Ne așteaptă cu siguranță o finală mâine.

Cumva nu am avut rezultate bune în ultima perioadă și e clar că ne apasă acest lucru. Știm cu toții că mâine e un meci important care poate schimba totul în acest început de campionat. Sincer, nu m-am gândit niciodată la plasa asta (n.r. Conference League), obiectivul principal a fost Champions League, acum toți vrem să ne calificăm în Europa League.

Va fi un meci total diferit. Acolo și atmosfera, și fanii au fost cu ei, mâine știm că totul va fi cu noi. Aștepătm foarte multă lume la stadion, vor veni cu siguranță, ne vor susține și trebuie să arătăm mult mai bine, deși în tur am simțit că am fost echipa de anul trecut. Echipa în care am luptat unul pentru altul, în care am știut ce vrem de la acel meci. Păcat că pe final am primit acel gol, ne-au egalat, dar știu că mâine vom da totul, fanii vor fi prezenți la stadion și trebuie să arătăm că vrem să fim în Europa League.

(n.r. Te doare când vezi echipe precum Kairat Almaty sau Pafos în UCL?) E normal să te simți ciudat pentru că vezi niște nume care nu prea sunt obișnuite cu Champions League și ajung acolo, dar știu că trebuia să facem mai mult, trebuia să gestionăm diferit unele momente și cu siguranță puteam fi și noi în acea postură. Ne-a mai rămas asta, trebuie să luptăm pentru obiectivul care ne-a rămas în joc și să fim încrezători pentru partida de mâine.

Dacă aveam o explicație (n.r. pentru forma proastă), încercam să o rezolvăm mai repede, să nu avem atâtea rezultate negative, mai ales în campionat. Nu am găsit un echilibru, nu am avut rezultate, asta nu ne-a adus încredere și cum am spus, eu sper de la meciul de mâine să fie acel declic de care avem nevoie. Cu siguranță dacă ne vom califica, vom arăta diferit.

(n.r. Întrebat despre cei 30.000 de suporteri care și-au luat bilete) Știam că vor veni lângă noi, știu că vor veni în continuare. Sper eu ca mâine să le oferim calificarea și să jucăm pentru ei. Meciul de mâine va fi cu siguranță pentru ei.

(n.r. Întrebat despre prima oferită de Gigi Becali) Sincer, niciodată nu mi-a stat gândul la..(n..r primă). Eu mi-am dorit doar să intru să câștig meciul și nici nu știu, dacă unii au prime, dacă unii n-au. Chiar nu mă interesează, eu doar intru pe teren să câștig orice ar fi“, a declarat căpitanul campioanei.

