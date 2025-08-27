FCSB - Aberdeen LIVE TEXT (Joi, 21:30). Campioana României se poate califica în grupa principală Europa League - Antena Sport

FCSB o va înfrunta mâine pe Aberdeen într-un meci decisiv pentru calificarea în faza principală Europa League. Cele două se vor lupta pe Arena Națională după ce în manșa tur scorul a fost 2-2.
Duelul dintre FCSB și Aberdeen va avea loc joi seara, de la ora 21:30, urmând să fie transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.
FCSB – Aberdeen LIVE TEXT (Joi, 21:30)
Roș-albaștrii se află într-o criză de formă, în contextul în care în campionat au câștigat un singur meci în șapte etape. După manșa tur cu Aberdeen, echipa lui Elias Charalambous a pierdut în campionat cu FC Argeș, a patra înfrângere din acest sezon de Liga 1.
De cealaltă parte, are și ea parte de un start de sezon slab în Scoția, unde a pierdut în primele două etape. Clubul unde Alex Ferguson a scris istorie a pierdut contra celor de la Celtic și Hearts și se află pe ultimul loc, având însă și un meci în minus față de alte rivale.
FCSB și Aberdeen vor încerca astfel să facă uitate rezultatele slabe din startul de sezon și să se califice în grupa principală Europa League. Duelul decisiv are loc mâine, de la 21:30, pe Arena Națională, iar totul pornește de la 0, după ce în tur scorul a fost 2-2. Atunci, Bîrligea și Olaru au marcat pentru roș-albaștri.
Dacă se va califica în faza principală Europa League, campioana Ligii 1 ar ajunge pentru a doua oară consecutiv în grupa acestei competiții, după ce anul trecut a reușit inclusiv să ajungă în fazele eliminatorii.
Ce a spus Darius Olaru înainte de FCSB – Aberdeen
“Ne așteaptă cel mai important meci de până acum. Mi se păreau mai importante cele din Champions League, însă asta ne-a mai rămas acum și trebuie să privim încrezători. Ne așteaptă cu siguranță o finală mâine.
Cumva nu am avut rezultate bune în ultima perioadă și e clar că ne apasă acest lucru. Știm cu toții că mâine e un meci important care poate schimba totul în acest început de campionat. Sincer, nu m-am gândit niciodată la plasa asta (n.r. Conference League), obiectivul principal a fost Champions League, acum toți vrem să ne calificăm în Europa League.