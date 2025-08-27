FCSB - Aberdeen LIVE TEXT (Joi, 21:30). Campioana României se poate califica în grupa principală Europa League - Antena Sport

Va fi un meci total diferit. Acolo și atmosfera, și fanii au fost cu ei, mâine știm că totul va fi cu noi. Aștepătm foarte multă lume la stadion, vor veni cu siguranță, ne vor susține și trebuie să arătăm mult mai bine, deși în tur am simțit că am fost echipa de anul trecut. Echipa în care am luptat unul pentru altul, în care am știut ce vrem de la acel meci. Păcat că pe final am primit acel gol, ne-au egalat, dar știu că mâine vom da totul, fanii vor fi prezenți la stadion și trebuie să arătăm că vrem să fim în Europa League.

(n.r. Te doare când vezi echipe precum Kairat Almaty sau Pafos în UCL?) E normal să te simți ciudat pentru că vezi niște nume care nu prea sunt obișnuite cu Champions League și ajung acolo, dar știu că trebuia să facem mai mult, trebuia să gestionăm diferit unele momente și cu siguranță puteam fi și noi în acea postură. Ne-a mai rămas asta, trebuie să luptăm pentru obiectivul care ne-a rămas în joc și să fim încrezători pentru partida de mâine.

Dacă aveam o explicație (n.r. pentru forma proastă), încercam să o rezolvăm mai repede, să nu avem atâtea rezultate negative, mai ales în campionat. Nu am găsit un echilibru, nu am avut rezultate, asta nu ne-a adus încredere și cum am spus, eu sper de la meciul de mâine să fie acel declic de care avem nevoie. Cu siguranță dacă ne vom califica, vom arăta diferit.

(n.r. Întrebat despre cei 30.000 de suporteri care și-au luat bilete) Știam că vor veni lângă noi, știu că vor veni în continuare. Sper eu ca mâine să le oferim calificarea și să jucăm pentru ei. Meciul de mâine va fi cu siguranță pentru ei.

(n.r. Întrebat despre prima oferită de Gigi Becali) Sincer, niciodată nu mi-a stat gândul la..(n..r primă). Eu mi-am dorit doar să intru să câștig meciul și nici nu știu, dacă unii au prime, dacă unii n-au. Chiar nu mă interesează, eu doar intru pe teren să câștig orice ar fi“, a declarat căpitanul campioanei.